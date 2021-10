Crow Bar : un public et des comédiens ravis

Crow Bar raconte l’histoire d’une femme qui doit passer quelque temps dans un village maritime, après que sa voiture soit tombée en panne. Elle fréquentera le Crow Bar où elle rencontrera les gens du village et découvrira un grand mystère portant sur un cimetière et une malédiction qui guette les hommes du village.

Gabriel Robichaud est l'auteur de la pièce Crow Bar. Photo : Radio-Canada

L’histoire se déroule dans un village acadien fictif, inspiré librement de Caraquet. C’est sûr que pour moi c'est une pièce acadienne, est-ce qu’on est en Acadie? Je pense que la personne qui se voit en Acadie peut très bien s’y reconnaître , dit Gabriel Robichaud, l’auteur de la pièce.

Après plusieurs années à travailler sur ce projet, l’auteur était visiblement content du résultat. C’est extraordinaire, il n’y a pas de mots. D’avoir des gens dans une salle, d’avoir une pièce de théâtre, déjà c’est merveilleux. Que ce soit ce texte-là qui a actually commencé il y a 8 ans. Avec cette gang-là, c’est un beau cadeau , Gabriel Robichaud.

Pour Tanya Brideau, il s’agissait d’un retour sur scène, après avoir fait de la télévision pour quelque temps. La comédienne, qui joue le rôle de Elle , dit ne pas se souvenir d’avoir été si nerveuse avant la représentation.

Tanya Brideau incarne le personnage de ELLE dans la pièce Crow Bar. Photo : Radio-Canada

On est surpris d’avoir eu autant de réactions du public, les rires, la participation, on sentait vraiment que les gens avaient le goût d’être là, ils étaient avec nous, on a reçu cette énergie là, ça a vraiment fait un grand grand bien, de finalement, après un an de travail de pouvoir avoir des réactions, de pouvoir avoir un public affirme-t-elle.

L’équipe a dû s’adapter

Les mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19 ont donné du fil à retordre à toute l’équipe de la mise en scène de la pièce et aux comédiens.

Pour Tanya Brideau, c’était un grand défi. C’est une mise en scène approuvée COVID et donc il fallait réfléchir à des façons de se transférer un verre sans toucher l'accessoire, de se déplacer dans l’espace en restant distancée, toutes ces choses là, c’était très épuisant dans le fonctionnement de tout cela , affirme la comédienne.

Diane Losier interprète le personnage de « La Femme » dans la pièce Crow Bar. Photo : Radio-Canada

L’auteur Gabriel Robichaud se sent donc privilégié d’avoir pu voir sa pièce sur scène mercredi soir, pour la première fois après la publication du livre aux Éditions Perce-Neige.

Chanceux, privilégié. C’est pas un droit de faire ce qu’on fait. C’est un privilège qu’on se donne ou qui nous est donné et hier soir il y a des gens qui m’ont donné le privilège de pouvoir faire ce que et voir ce que j’aime le plus, du théâtre , dit Gabriel Robichaud.

Quelques réactions du public

Parmi les gens rencontrés à la sortie du théâtre l’Escaouette, plusieurs soulignent avoir apprécié le mélange entre la réalité et le monde fantastique.

Ça faisait drôle de retourner au théâtre après 2 ans, on dirait que je suis encore en train de digérer un peu! souligne France Desrosiers.

J’ai vraiment aimé ça, c’était vraiment bon. La pièce au complet, c’est vraiment venu me chercher, un moment donné dans la pièce, je me disais, ok faut pas que tu pleures, faut pas que tu pleures , dit en riant Caroline Albert.

J’ai beaucoup aimé les costumes et les décors, c’est vraiment ce qui m’a marqué aussi, l’écran avec les vidéos, c’était vraiment bien fait, la musique, c’était vraiment charmant , explique Richelle Desrosiers.

Moi j’ai beaucoup aimé, le fait de pouvoir voir une pièce de théâtre, sortir. Très plaisant, j’ai beaucoup aimé la pièce, le jeu des acteurs, le monde un peu onirique , les effets, c’est transportant, c’est fantastique, mais à la fois des histoires qui viennent nous chercher. [...] Je le recommande vraiment , souligne Anne-Sophie Farion.

Le théâtre l’Escaouette présente la pièce Crow Bar le 21 et 22 octobre. Il s'agit d'une mise en scène de Matthieu Girard. La pièce sera aussi présentée le 26 octobre au Centre culturel de Caraquet.

