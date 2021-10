Les patients obèses peuvent maintenant subir une intervention chirurgicale à Sudbury

Une équipe de chirurgiens a récemment pratiqué, avec succès, la toute première opération bariatrique dans le Nord-Est de l'Ontario.

Aussi appelée opération chirurgicale de perte de poids, il s'agit d'une option pour les personnes qui n'ont pas réussi à perdre du poids par les méthodes traditionnelles, comme les régimes et l’exercice, explique l'hôpital.

C’est une grande nouvelle , affirme la chirurgienne qui a pratiqué cette première opération chirurgicale, la Dre Noémie-Rose Harvey.

La Dre Harvey souligne que la nouvelle procédure permettra de réduire considérablement le besoin pour les patients de faire un trajet dans le sud de l’Ontario.

La clinique bariatrique à Sudbury est établie depuis 2011. Elle devait envoyer entre 280 et 300 patients à Toronto pour leur chirurgie et maintenant on peut faire la chirurgie localement.

Une citation de :Dre Noémie-Rose Harvey, chirurgienne à Horizon Santé-Nord