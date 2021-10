Deux nouveaux cas de COVID-19 sur la Côte-Nord

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord recense deux nouveaux cas de COVID-19. Un cas se situe dans la MRC de la Manicouagan et l’autre dans la MRC de Sept-Rivières.

Ces nouveaux cas portent à 678 le nombre de personnes infectées dans la région depuis le début de la pandémie.

De ce nombre, 45 cas sont toujours actifs sur la Côte-Nord, soit un de moins que mercredi.

Mercredi, cinq cas étaient recensés dans la MRC de Manicouagan.

En date du 20 octobre, 84 % des Nord-Côtiers de 12 ans et plus ont été adéquatement vaccinés. C'est un point de pourcentage de plus que la semaine précédente. 87 % des Nord-Côtiers admissibles ont reçu au moins une dose d'un vaccin.

À l’échelle provinciale, 428 nouveaux cas de COVID-19 et 3 décès supplémentaires sont recensés par les autorités sanitaires.