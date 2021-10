COVID-19  : 4 nouveaux cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Avec ces ajouts, on compte désormais 57 cas actifs de COVID-19 sur le territoire régional, soit deux de moins que mercredi.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) rapporte une hospitalisation régulière et trois patients traités aux soins intensifs à cause du coronavirus.

À l’échelle du Québec, on note 428 cas supplémentaires de COVID-19 et 3 décès de plus. Les hospitalisations sont toutefois à la baisse.