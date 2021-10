Guy Caron propose des stationnements gratuits pour les véhicules électriques

Lors d'un point de presse, jeudi matin, le candidat a affirmé qu'il instaurera, s'il est élu, le stationnement gratuit pour les voitures électriques au centre-ville.

M. Caron souhaite que cette mesure incite plus de personnes à opter pour ce type de voiture. Le véhicule [électrique] est encore plus cher [que les voitures à essence] malgré les différentes subventions qui peuvent s'y rattacher, mais si on a des mesures comme celle des stationnements gratuits, ça diminue le coût et ça rend plus accessible l'achat d'un véhicule électrique , estime-t-il.

Il promet également d'installer 10 bornes de recharge rapide sur le territoire de la ville au cours des 4 prochaines années. Actuellement, avec trois bornes du genre, Rimouski en compte autant que Trois-Pistoles, mais moins que Rivière-du-Loup et Mont-Joli. Guy Caron estime que Rimouski doit montrer un leadership dans ce dossier, mais il refuse de blâmer l'actuelle administration pour la situation en cours.

La Ville doit accélérer ses efforts de ce côté-là, on a trop peu de bornes rapides pour une ville de la grandeur de Rimouski. Une citation de :Guy Caron, candidat à la mairie de Rimouski

Parmi ses autres engagements en matière d'environnement, Guy Caron dit être ouvert à l'idée d'une révision des tarifs du transports en commun et de ceux pour le stationnement au centre-ville. Actuellement, sur une base mensuelle, une vignette de stationnement coûte moins cher qu'un laisser-passez pour le transport en commun.

Aider les citoyens qui doivent faire face aux changements climatiques

Finalement, il compte mettre sur pied un Fonds dédié à l'adaptation aux changements climatiques. Ce fonds pourra servir à venir en aide aux personnes qui vivent les conséquences directes de ces changements, comme par exemple les citoyens qui doivent démolir ou déménager leurs résidences menacées par l'érosion côtière.

Il ne ferme pas la porte également à ce que l'administration municipale accompagne davantage les citoyens aux prises avec ce genre de situation.

D'après les informations de Denis Leduc