La Colombie-Britannique veut modifier les rapports de force en gestion forestière

Le gouvernement de la Colombie-Britannique propose des amendements qui « refaçonneront » la gestion des forêts dans la province en limitant les pouvoirs du secteur privé et en donnant plus de contrôle aux Premières Nations.

Selon la ministre des Forêts Katrine Conroy, la législation proposée s’harmonise avec la Déclaration sur les droits des peuples autochtones de l'ONU adoptée par la province en 2019, en plus d’introduire de nouveaux outils pour le maintien de forêts résilientes .

Victoria souhaite jumeler des emplois sécurisés à long terme et des écosystèmes plus sains .

Plus de place aux Autochtones

Les politiques passées ont laissé trop de contrôle au secteur privé et limitaient la capacité de la province à combattre les changements climatiques, à protéger les forêts anciennes et à partager les bénéfices avec les communautés locales et autochtones, dit la ministre Conroy.

Nous prendrons de nouveau les commandes des décisions entourant la gestion forestière en partenariat avec les Premières Nations.

Les changements, élaborés en collaboration avec l’industrie , devraient être implantés au cours de la prochaine année. Le conseil de l’industrie forestière de la Colombie-Britannique n’a pas immédiatement répondu à des demandes de commentaires.

Selon le directeur de l’association des contractuels en foresterie de l’Ouest (Western Forestry Contractor's Association), John Betts, les changements permettront à la province de mieux gérer les ressources naturelles dans le contexte du changement climatique.

La nouvelle législation exige des pratiques plus sensibles à la complexité des forêts et écosystèmes pour le secteur de la reforestation, fait-il valoir.

L’une des recommandations phares du rapport indépendant sur l'avenir des forêts anciennes, remis au gouvernement en 2020, est de suspendre immédiatement la coupe des forêts anciennes dans les écosystèmes qui risquent des pertes irréversibles de biodiversité, le temps de mener une réforme complète du régime d'exploitation forestière. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

D'autres moratoires sur l'exploitation des forêts anciennes à prévoir

La ministre Conroy admet que des changements à la gestion forestière dans la province étaient longtemps attendus.

Le gouvernement subit la pression du Parti vert et des groupes écologistes qui l'accusent de tarder à mettre en œuvre les recommandations contenues dans un rapport indépendant sur l’avenir des forêts anciennes publié en 2020.

En 2020, la Colombie-Britannique a annoncé un moratoire sur l’exploitation forestière pour 196 000 hectares dans 9 secteurs de la province.

En juin, le gouvernement a suspendu, pour une durée de deux ans, la coupe des forêts anciennes du bassin versant de Fairy Creek et dans la vallée centrale Walbran.

L'Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique a pour sa part demandé en juillet au premier ministre John Horgan d’instaurer un moratoire sur la coupe de forêts anciennes pour l'ensemble de la province.

Les amendements proposés feront place à un éventuel plan de gestion complètement renouvelé, soutient la ministre Conroy. D’ici là, d’autres amendements à la loi et d'autres moratoires sont à prévoir.

Avec des informations de La Presse canadienne