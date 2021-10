Le mot en n et le racisme dans les classes : des discussions s’imposent

Selon la directrice de l’École Templeton et étudiante au doctorat en éducation à l’Université du Manitoba avec une concentration en politique antiraciste, Michelle Jean-Paul, le mot en n ne devrait pas être utilisé dans une salle de classe.

Le langage que nous utilisons prépare les élèves à la manière dont ils se présentent dans le monde , dit Mme Jean-Paul.

Pour elle, il y a d’autres façons d’enseigner sur le racisme, sans que les personnes se sentent davantage blessées.

Cependant, si un enseignant décide d’utiliser ce mot en n, par exemple pour citer certains écrits de Martin Luther King Jr, elle explique qu’il devrait y avoir un avertissement, un consentement, une mise en contexte et que tout le monde dans la classe devrait se sentir en confiance.

Michelle Jean-Paul affirme qu’il faut surtout se poser les bonnes questions. Quel enseignement va-t-on chercher avec ça? Est-ce que c’est utilisé de manière sensationnelle pour attirer l'attention? Ou est-ce que c’est utilisé pour approfondir l'apprentissage et la compréhension ? .

Radio-Canada est sensible au choix des mots, à plus forte raison lorsqu’il est question de désigner des individus, quelle que soit leur couleur de peau, leur orientation sexuelle ou leur religion. Il y a longtemps que nous, à Radio-Canada, n'utilisons plus le mot « nègre » pour désigner des personnes à la peau noire. Nous avons choisi d’écrire mot en n en lieu et place d’un autre mot anglais, également connu comme le « n word », qui est perçu comme l’une des pires, sinon la pire des insultes qu’on puisse proférer à l’endroit d’une personne à la peau noire. Il s’agit, selon nous, d’une question de respect.

Les divisions scolaires veulent contribuer

La Division scolaire franco-manitobaine s’engage à mettre sur pied quatre groupes consultatifs sur l’inclusion d’ici la fin du mois de novembre. Le groupe Parents contre le racisme demande à la DSFM une politique antiraciste claire qui interdit la prononciation de toute insulte raciale dans tous contextes .

La Division scolaire Seven Oaks a pour sa part, adopté une politique antiraciste plus tôt cette année. Le document présente les engagements du personnel concernant l’enseignement de cours culturellement pertinents. Il prend en compte divers besoins en matière de sécurité et d’équité et offre un appui pour les enjeux intersectionnels comme la discrimination et le racisme.

Michelle Jean-Paul qui faisait partie du conseil consultatif pour la mise en place de cette politique souligne qu’il était important d’inclure les personnes de différents groupes lors de son élaboration.

Ce genre de documents, dit-elle, ne détient pas la solution en soi, parce qu'ils mettent plus en avant des intentions sans une mise en œuvre d’un plan.

Pour elle, il faut aussi mettre à disposition des outils pour permettre l'application de cette politique. Elle cite comme exemple : le développement personnel, des consultations communautaires. Il faut aussi s'assurer qu’il s’agit d’un processus à long terme et non une question ponctuelle.

La Division scolaire de Winnipeg s’est dotée de politiques sur les droits de la personne et l’inclusion. Le cadre permet aux enseignants de s'instruire par eux-mêmes sans compter sur les membres des autres communautés.

Les enseignants posent de bonnes questions et ils veulent apprendre et s’améliorer pour soutenir les élèves et leur développement, explique le directeur de l’éducation autochtone à cette division scolaire, Rob Riel.

Michelle Jean-Paul dit comprendre qu’il peut être angoissant de parler de racisme pour les enseignants. Mais elle les encourage à être ouverts, humbles et avoir la volonté.

Il existe plusieurs ressources en ligne qui peuvent aider à entamer ces conversations, ajoute-t-elle. Selon Mme Jean-Paul, à défaut d’avoir des discussions sur le phénomène, le racisme continuera d’aller de mal en pis.

Avec les informations de Sam Samson