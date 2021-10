4e vague : la Saskatchewan dépasse l’Ontario en nombre de décès par habitant

En date de mercredi, la Saskatchewan compte 68 morts par 100 000 habitants depuis le début de la pandémie. L'Ontario en compte 67.

Seules deux autres provinces, le Québec et le Manitoba, enregistrent un bilan plus élevé que la Saskatchewan, soit respectivement 134 et 90 décès par 100 000 habitants.

La Saskatchewan présente presque le même bilan en termes de décès que l’Alberta. Mais, selon Santé Canada, elle demeure la province où le taux de décès est le plus élevé au cours des 14 derniers jours

Le premier ministre Scott Moe a indiqué qu’il n'appliquera pas davantage de mesures comme l'ont fait les autorités albertaines durant la quatrième vague, en entrevue à CBC.

Nous ne faisons pas tout ce qu’a fait l'Alberta. Nous avons tracé une voie quelque peu différente en Saskatchewan , a répondu Scott Moe.

Le premier ministre a pourtant reconnu qu’il y avait des défis, se référant à l’aide réclamée à Ottawa ainsi qu'au transfert de six patients en soins intensifs vers l'Ontario annoncé au début de la semaine.

En regardant vers l'avenir, avec les outils que nous possédons en Saskatchewan et en examinant la courbe des chiffres dans la province, je pense que la situation en Saskatchewan s'améliore , a-t-il cependant nuancé

La province a offert ses condoléances à ceux qui ont perdu un proche à cause de la pandémie, dans une déclaration.

La perte d'une vie à cause du COVID-19 a un impact profond sur les familles, les amis et les communautés dans leur ensemble , peut-on lire dans le communiqué.

Elle a également incité tous ceux qui sont admissibles à la vaccination contre la COVID-19.

Le nombre de cas de COVID-19 a diminué en Saskatchewan au cours des dernières semaines, mais les hospitalisations et les admissions en soins intensifs sont restées relativement stables ou ont continué à augmenter.

Avec les informations de Alexander Quon