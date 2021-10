COVID-19 : 14 nouveaux au Bas-Saint-Laurent et trois éclosions dans des écoles

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent recense 14 nouveaux cas de COVID-19 jeudi, principalement dans la MRC de La Matapédia.

Au cours de la dernière semaine, de nouveaux cas ont été recensés tous les jours dans cette MRCMunicipalité régionale de comté . Trois éclosions sont d'ailleurs en cours dans des écoles d'Amqui.

Cas par MRC au Bas-Saint-Laurent Cas par MRC au Bas-Saint-Laurent MRC Nombre de cas Kamouraska 734 Rivière-du-Loup 1361 Témiscouata 419 (+3) Les Basques 222 Rimouski-Neigette 858 (+3) La Mitis 199 (+2) La Matanie 263 La Matapédia 153 (+6) Indéterminés 0

Ces 14 nouveaux cas portent le bilan de personnes infectées à 4209 dans la région depuis le début de la pandémie. À l’heure actuelle, 56 cas sont considérés comme actifs. Le nombre d'hospitalisations reste stable à trois.

Éclosions en milieu scolaire

Dans la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matapédia, le Centre de services scolaire (CSS) des Monts-et-Marées déclare par ailleurs trois éclosions de COVID-19 dans trois écoles différentes.

Six cas de COVID-19 au sein des élèves et du personnel ont été dénombrés à l’école primaire Caron d'Amqui depuis mercredi. Deux cas de la maladie ont aussi été recensés à l’école Sainte-Ursule et deux autres à l’école secondaire Armand-Saint-Onge, toujours à Amqui.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux n’est pas en mesure de confirmer si ces cas ont été compilés dans le dernier bilan quotidien.

Les personnes qui auraient été en contact avec des cas positifs ont été jointes par le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) du Bas-Saint-Laurent. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux travaille en étroite collaboration avec le CSScentre de services scolaire des Monts-et-Marées pour contenir les éclosions.

Les élèves doublement vaccinés, qui ont été ciblés comme cas contacts, peuvent fréquenter l’école en portant le masque chirurgical s’ils ne présentent pas de symptômes associés au coronavirus.

Le directeur général du CSScentre de services scolaire des Monts-et-Marées, Alexandre Marion, assure que le milieu scolaire est sécuritaire. Il met toutefois en garde les parents qui décideraient de permettre à leurs enfants d'aller à l’école avec des symptômes qui s’apparentent au rhume. Il vaut mieux tester son enfant pour être certain , recommande M. Marion. Il encourage par ailleurs les élèves à se faire vacciner pour éviter de perturber leur année scolaire.

Devant la recrudescence de la COVID-19 parmi les jeunes Matapédiens, l’Association de hockey mineur de la vallée de la Matapédia et les Ambassadeurs de la Vallée ont par ailleurs décidé de faire une pause de leurs activités. Par mesure préventive, les directions ont pris la décision d’annuler les entraînements et les matchs jusqu’à dimanche.