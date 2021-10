Toronto espère commencer à vacciner les 5 à 11 ans dans les prochaines semaines

Lors d'un point de presse mercredi, la médecin hygiéniste en chef de la Ville Reine a déclaré que la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans pourrait se faire dans les centres de vaccination, les cliniques communautaires et les écoles.

La Dre Eileen de Villa a dit espérer que les vaccins seraient approuvés pour ce groupe d'âge dans les semaines à venir.

Elle assure que la Ville est déjà en mode planification avec des partenaires dans les pharmacies, les hôpitaux, les cliniques médicales et les écoles.

Entretemps, la santé publique de Toronto lance une boîte à outils pour les parents et les tuteurs afin de partager des informations fiables sur la vaccination contre la COVID-19 et répondre aux questions sur le sujet.

La Dre de Villa ajoute que la Ville organisera des séances d'information pour les parents dans les semaines à venir.

Ses commentaires surviennent quelques jours après que Pfizer-BioNTech a demandé à Santé Canada d'approuver son vaccin contre la COVID-19 pour les enfants de 5 à 11 ans -- une demande qui sera traitée en priorité, selon l'agence fédérale.

La vaccination pourra être offerte à ce groupe d'âge dès que Santé Canada aura donné son feu vert.

Selon la Dre de Villa, la vaccination des enfants est une pratique bien établie qui a été « assombrie » par les médias sociaux pendant la pandémie.

Il est important que ceux qui ont des questions puissent obtenir des réponses fiables pour bien comprendre la protection offerte par la vaccination. La vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans est sûre, protectrice et nécessaire. Une citation de :Dre Eileen de Villa, chef de la santé publique à Toronto

La Dre de Villa note qu'il est généralement vrai que les enfants ne souffrent pas de la COVID-19 de la même manière que les adultes, mais ce n'est pas garanti , dit-elle, citant des données de l'Alberta qui montrent que les admissions d'enfants aux soins intensifs ont augmenté de 23 % depuis le mois dernier.

Elle rappelle également que les enfants infectés peuvent propager la maladie à d'autres personnes plus vulnérables.

Si vous avez un enfant qui deviendra admissible à la vaccination dans les semaines à venir, veuillez le faire vacciner , insiste-t-elle.