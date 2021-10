L’Ontario veut faciliter la reconnaissance des compétences des immigrants

Le ministre du Travail, Monte McNaughton, note que 293 000 postes ne sont pas comblés présentement dans la province et que la main-d'oeuvre est vieillissante dans plusieurs industries.

Par ailleurs, à peine le quart des immigrants formés à l'étranger dans une profession réglementée travaillent actuellement dans leur champ de compétence initial.

Selon le ministre McNaughton, il existe trop de barrières actuellement pour les immigrants, à commencer par l'exigence d'avoir de l'expérience canadienne pour des professions en droit, en comptabilité, en architecture ou en génie, ainsi que pour des métiers comme électricien et plombier.

La réforme provinciale n'inclut pas le secteur de la santé, qui fait aussi face à une pénurie de main-d'oeuvre.

Il faut mieux traiter nos immigrants, dit le ministre. Nous voulons qu'ils touchent de plus gros chèques de paie et qu'ils soient mieux protégés. Ça va solidifier leur famille et leur fournir un niveau de vie plus élevé.

Au début de la semaine, le premier ministre Doug Ford a fait les manchettes pour des commentaires que plusieurs ont jugé déplacés au sujet des immigrants. Il a invité tous ceux qui veulent immigrer dans la province de le faire s'ils veulent « travailler dur », tout en ajoutant ceci : Si vous pensez que vous venez pour toucher une allocation et rester assis à la maison, ça n'arrivera pas.

