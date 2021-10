Pas de spectateurs aux parties de sport interscolaire

Dans une note envoyée par la directrice de l’Association des sports interscolaires du Nouveau-Brunswick Allyson Ouellette à certains entraîneurs, on apprend que les équipes des zones où sont appliquées les mesures coupe-circuit pourront à nouveau jouer dans d’autres régions, mais que les partisans ne seront plus permis.

Les groupes parascolaires et les équipes sportives pour les élèves de 12 ans et plus pourront entrer et sortir des zones coupe-circuit pour jouer. Aucun spectateur ne sera autorisé à assister aux matchs des équipes, qu'elles se trouvent ou non dans une zone de coupe-circuit , peut-on lire.

La Coupe Acadie de football s'est déroulée sans spectateurs cette année puisque la région de Moncton était visée par les mesures coupe-circuits. Photo : Radio-Canada

Contrairement à l’année dernière, les sports scolaires ont pu reprendre cette année au Nouveau-Brunswick. Jusqu’à maintenant, les jeunes sportifs de plus de 12 ans devaient être vaccinés.

Si les parents et spectateurs n’étaient pas admis à l’intérieur des écoles, ils pouvaient assister aux activités dans les lieux communautaires ou à l’extérieur, par exemple dans les piscines et les arénas. Les spectateurs avaient alors l’obligation de présenter une preuve vaccinale.

Lors de la mise en place des mesures coupe-circuits, pour freiner la montée des cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick, les sports scolaires ont été suspendus pour les enfants de 12 ans et moins. Pour les jeunes sportifs vaccinés, les activités se déroulaient normalement, mais les spectateurs n’étaient pas admis.

Les changements avancés vont permettre aux jeunes des régions qui ne sont pas en zone coupe-circuit de voyager dans les régions visées. Actuellement, une partie du sud-est et une partie du nord-ouest de la province sont visés par ces mesures.

Les régions touchées par les mesures coupe-circuits, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Pour l’instant, l’interdiction de spectateurs ne touche que le milieu scolaire et non les activités parascolaires, comme le hockey mineur, ou les sports d’élite.

Ce sont les écoles qui auront la responsabilité d’aviser les participants que les spectateurs ne seront pas autorisés selon Allyson Ouellette.

Une décision qui déçoit

Léonce David est entraîneur de hockey à la polyvalente Louis-Mailloux. Il ne comprend pas l’objectif des nouvelles mesures et s'interroge sur la logique de celles-ci.

C’est juste le sport interscolaire! Ton jeune peut jouer atome, tout le monde qui est vacciné peut aller le voir, mais aucun spectateur à partir de vendredi [pour les sports scolaires]. Une citation de :Léonce David, entraîneur de hockey à la polyvalente Louis-Mailloux

M. David pense que la décision va avoir un impact financier important sur les équipes sportives qui comptent sur des frais d’admission pour payer les coûts reliés, par exemple, à l’embauche des arbitres ou la location des installations.

Pas de spectateurs, c’est un impact de 15 à 20 000 $ de déficit. [...] Le budget, on va être bons jusqu'à Noël. Après Noël, si les spectateurs ne peuvent pas entrer, on va être obligés de fermer les livres. Il n'y a aucune école du Nouveau-Brunswick qui va injecter 15 à 20 000 $ à chaque équipe de Hockey Nouveau-Brunswick pour survivre le reste de l'année , fait-il remarquer.

Il croit aussi que ce changement a un impact sur le moral et la santé mentale des jeunes sportifs. Léonce David pense que si les raisons de se faire vacciner sont nombreuses, la possibilité de pratiquer les sports pour les jeunes et la possibilité de les encourager pour les parents ont fait partie de l’équation.

La province et les districts disent qu’il faut mettre de l’argent et de l’emphase sur les troubles de santé mentale pour les jeunes, il faut qu’ils bougent, qu’ils fassent des activités , rappelle l’entraîneur.

Il ajoute que plusieurs adolescents de son entourage ont déjà pris l’initiative d’écrire au ministre de l’Éducation et de la petite Enfance Dominic Cardy.

C’est le cas de Samuel Landry qui a interpellé le ministre dans une publication Facebook.

Samuel Landry a joué pendant deux ans au hockey AAA à Bathurst, mais a choisi le hockey scolaire dans sa ville natale de Caraquet cette année. Photo : Gracieuseté

Le joueur de hockey de la polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet estime que la décision risque de gâcher l’année pour plusieurs jeunes.

O n vient d’apprendre que vous voulez nous empêcher de jouer devant nos partisans et nos parents qui ont reçu tous leurs vaccins. Toute l’équipe est très déçue de cette décision et nous pensons qu’après tout ce que nous avons vécu au cours des 2 dernières années, nous méritons un peu de "normal" , écrit-il.

Samuel Landry a joué au hockey AAA à l’extérieur de sa ville natale pendant deux ans, mais a choisi de revenir à Caraquet pour sa dernière année scolaire, afin de joindre l’équipe de son école.

De son côté, Léonce David a déjà parlé à des collègues et espère pouvoir avoir des discussions avec des représentants du ministère sous peu.

Avec des informations de Rachel Gauvin et de l'émission La matinale d'ICI Acadie