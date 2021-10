La troisième saison s’amorce pour le sport collégial électronique

Le Cégep de Sherbrooke possède deux équipes qui font partie de cette ligue collégiale des sports électroniques.

Ce sont 35 sur les 42 cégeps qui présentent au moins une des 103 équipes.

Trois jeux sont offerts dans cette ligue auxquels 553 étudiants participent, soit League of Legends, Rocket League et Over Watch.

Ces jeux ont un fort élément de stratégie. En équipe, il demandent aussi beaucoup de coordination. Une citation de :Louis-David Lalancette-Renaud, président de la Fédération québécoise de sports électroniques

Le président de la Fédération québécoise de sports électroniques mentionne que la pandémie a eu un effet sur la hausse d'intérêt envers le sport électronique.

Dans certains cégeps, certains jeunes sont passés du sport traditionnel au sport électronique. C’est une activité qui s’est ajoutée pour eux. Nous avons été l’une des rares activités collégiales à poursuivre pendant la pandémie , signale Louis-David Lalancette-Renaud.

Un article des règlements de la ligue oblige les cégeps à mettre en place un programme de saines habitudes de vie.

Il n’y a pas juste la cyberdépendance, mais on touche aussi à l'alimentation, à l'ergonomie et au sommeil . Un minimum d'entraînement physique doit être fait. Ces jeunes sont encadrés , assure M. Lalancette-Renaud.

Ce dernier mentionne que la ligue vise aussi à combattre les préjugés liés au sport électronique.