Les taux de vaccination s’améliorent lentement à Cornwall selon le Dr Roumeliotis

La Municipalité de Cornwall, dans l’est ontarien, continue d'être aux prises avec des taux de vaccination les plus bas de la province, mais la santé publique affirme que la situation s'améliore lentement.

Selon les dernières données du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO), certains secteurs de la ville ont atteint un taux de 72 % de résidents entièrement vaccinés, contre 69 % il y a une semaine.

Après avoir constaté certains des taux de positivité les plus élevés en Ontario, ce qui a entraîné la suspension temporaire des chirurgies non urgentes à l'Hôpital communautaire de Cornwall, la hausse de vaccination est un signe encourageant pour les responsables de la santé.

Pourtant, le médecin-hygiéniste du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario , le Dr Paul Roumeliotis, a déclaré qu'il y avait beaucoup de travail en cours pour essayer de convaincre ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Cornwall reste loin derrière le reste de la région, qui compte 86 % des personnes admissibles entièrement vaccinées.

C'est une dernière ligne droite qui est très difficile , a déclaré le Dr Roumeliotis aux journalistes lors d'un point de presse mercredi.

Le Dr Paul Roumeliotis est le médecin-hygiéniste en chef du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO). Photo : Radio-Canada

Nous avons encore un peu de travail à faire, mais nous allons continuer. Nous avons un engagement indéfectible envers la population.

Augmentation lente, mais certaine

Certains de ces efforts incluent une clinique de vaccination sans rendez-vous au Cornwall Square, un centre commercial au cœur du centre-ville. Le Dr Roumeliotis a déclaré que la clinique accueille entre 50 et 200 personnes par jour.

Il existe également un certain nombre de cliniques situées dans des centres communautaires, des églises, des écoles et d'autres zones pour rendre le vaccin aussi accessible que possible , soutient le Dr Roumeliotis.

Le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario travaille avec un certain nombre d'organismes pour informer les résidents des endroits où ils peuvent se faire vacciner.

Nous observons une augmentation lente, mais certaine. C'est très difficile. J'aimerais pouvoir le faire plus rapidement, mais je ne pense pas qu'il y ait un autre moyen de les atteindre. Une citation de :Dr Paul Roumeliotis, médecin-hygiéniste, Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO)

Bien qu'il souhaite que la ville atteigne l’objectif de 90 % de résidents entièrement vaccinés comme ailleurs dans la région, le Dr Roumeliotis a déclaré qu'il serait heureux si Cornwall dépassait 85 %.

Avec les informations de Nicole Williams