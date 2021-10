Effort concerté pour limiter la contamination chez les itinérants à Sherbrooke

L'éclosion se limite à sept cas pour le moment.

Des unités de dépistages et de vaccination mobiles visitent les lieux que fréquentent les personnes itinérantes. C'était le cas mercredi à la Chaudronnée. Et ce sera le cas jeudi au Centre de jour Ma Cabane.

Ici, on incite à certaines choses, mais une fois qu’ils sont dehors, ça n’existe plus. C’est certain qu’il y a une inquiétude.

Une citation de :Marc Saint-Louis, directeur général du centre de jour Ma Cabane