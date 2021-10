Une candidate d’Ensemble Montréal fait l’objet d’une enquête disciplinaire

Dimitra Kostarides était l’une des trois associés de KPLV, une petite firme de placements financiers rachetée par IPC. Après le rachat, de nombreux investisseurs avaient allégué que leurs placements s’étaient volatilisés, selon La Presse. L’affaire s’était réglée à l’amiable quelques années plus tard moyennant une somme d’un demi-million de dollars, mais la maison de Mme Kostarides avait dû être saisie.

Dans une déclaration transmise à Radio-Canada mercredi soir, la CSFChambre de la sécurité financière s’est dite préoccupée de la situation . En plus d'avoir demandé à son syndic de faire enquête sur les allégations , elle a aussi informé le président du comité de discipline , dont fait partie Dimitra Kostarides.

Selon la CSFChambre de la sécurité financière , ce dernier pourra prendre les mesures qui s’imposent en fonction du règlement du comité de discipline de la Chambre .

Mme Kostarides fait partie du comité de discipline de la CSFChambre de la sécurité financière , mais n'a jamais été saisie d'un dossier. Elle n’a pas été et n’est pas désignée actuellement comme membre du comité de discipline d’un dossier disciplinaire de la Chambre de la sécurité financière , a assuré la CSFChambre de la sécurité financière par courriel.

Après la publication de l’article de La Presse samedi dernier, le chef d’Ensemble Montréal, Denis Coderre, a soutenu que la candidature de Mme Kostarides avait fait l’objet d’une vérification et déclaré que sa candidate avait toute sa confiance .

On a tout vérifié. Il n'y a rien de condamnable et de répréhensible. Il faut faire attention quand on crache dans les airs. Ça peut nous retomber sur le nez , avait vilipendé M. Coderre.

Ensemble Montréal a confirmé mercredi que de nouvelles discussions avec Dimitra Kostarides ont eu lieu et que le parti était toujours satisfait de sa version des faits .