Un programme vise à diminuer la violence conjugale en intervenant auprès des abuseurs

Les instigateurs de cette initiative inhabituelle espèrent que ce type d’intervention empêchera ces individus d’entrer dans un cycle de violence conjugale qui risque de persister ou de s’aggraver.

Le programme a été proposé par Dolly Mosher, coordinatrice du programme d’aide aux victimes de la Police régionale d’Halifax.

Elle raconte que depuis 2015, le service policier d’Halifax donne la tâche à un agent de police de diriger vers les services d’aide en santé mentale les individus interpellés pour violence conjugale.

Cependant, cela plaçait le policier dans une entreprise délicate : gagner la confiance d’une personne contre laquelle il pourrait avoir à déposer des accusations supplémentaires si de nouvelles violences se produisent, ce qui est souvent le cas.

Dolly Mosher, photographiée lors d’une marche à la mémoire des victimes de violence conjugale, en octobre 2016 à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Anjuli Patil

Pour résoudre ce dilemme, Dolly Mosher explique que le service a présenté une demande de financement pour qu’un poste de coordinateur des cas de violence conjugale soit créé et qu’il emploie un civil, et non un policier.

Le financement de ce projet pilote provient du Conseil du statut de la femme en Nouvelle-Écosse.

Désamorcer la violence plus tôt

Selon le thérapeute Tod Augusta-Scott, directeur du Bridge Centre, un organisme de Truro en Nouvelle-Écosse qui vient en aide aux familles et se spécialise en violence conjugale et en gestion de la colère, ce projet pilote a mené à de premiers résultats encourageants.

Il affirme qu’il y a déjà eu moins d’incidents supplémentaires d’abus ou d’agressions par des individus accusés de violence conjugale.

Les gens qui commettent des violences envers leurs partenaires voient leur vie plonger encore davantage dans le chaos, dit-il. Parfois, ils sont expulsés de leur domicile et vivent dans leur voiture, et essaient de ne pas perdre leur emploi , mentionne M. Augusta-Scott.

Cela aggrave les sentiments d’isolation et d’insécurité que vivent ces hommes, ce qui accroît le risque de nouvelles violences conjugales, et de violence envers eux-mêmes.

Plutôt que de le voir comme une aide à des gens qui ne le mériteraient pas , Tod Augusta-Scott demande plutôt de considérer ce programme ciblant les abuseurs comme un moyen pour eux d’obtenir de l’aide aussi tôt que possible, plutôt que d’attendre que ce soit le tribunal qui les y oblige, comme c’est habituellement le cas.

À son avis, c’est un outil pour faire baisser les tensions immédiatement, ce qui permet de réduire les risques de préjudices additionnels pour les victimes.