Incident raciste au Collège Louis-Riel : une première rencontre émotive du groupe ÉMA

À Winnipeg, les élèves du Collège Louis-Riel membres du comité Étudiants issus des minorités et de leurs alliés (ÉMA) ont tenu leur première rencontre avec l’administration de l’école, lundi. Une rencontre émotive, mais qui pourra aider les élèves et les membres du personnel à mieux comprendre comment éviter des situations de racisme et accueillir la diversité.

Cette réunion, qui était prévue depuis deux semaines, a permis d’aborder les incidents qui ont suivi l’utilisation du mot en n par une enseignante de l’école, la semaine dernière.

On a ressenti beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, des émotions très fortes, les élèves avaient besoin de partager ce qu’ils avaient vécu , relate la directrice adjointe du Collège Louis-Riel, Laura Marquié Aïnouche, en décrivant la première rencontre du groupe Étudiants issus des minorités et de leurs alliés (ÉMA).

Un total de 18 étudiants de la 9e à la 11e années ont participé à cette rencontre avec l’administration de l’école.

Pour Delices Solotschi, une élève de 9e année âgée de 14 ans, les larmes et les pleurs qui ont coulé pendant cette rencontre doivent servir de moteur pour travailler ensemble à combattre le racisme.

Le but était de montrer que nous avons tous des différences, que c’est la vie dans laquelle nous sommes , mais qu’il faut aussi faire de l’école un espace personnel et un espace sécuritaire , a-t-elle dit en entrevue à Radio-Canada.

Élève en 10e année, Julie Tuelenake, 15 ans, ajoute que le comité lui permet de s’exprimer librement, elle qui se sent plus confortable de parler aux autres élèves qu’aux enseignants . Elle salue toutefois les efforts des enseignants qui travaillent pour faire de l’école un espace sécuritaire.

Julie Tuelenake et Delices Solotschi sont deux élèves du Collège Louis-Riel qui ont participé à la première rencontre du groupe Étudiants issus des minorités et de leurs alliés (ÉMA). Photo : Radio-Canada / Mohamed-Amin Kehel

Les élèves du groupe ÉMA et l’administration ont convenu qu’ils se rencontreraient tous les lundis pour échanger sur les enjeux touchant le racisme.

Mme Marquié Aïnouche reconnaît que l’établissement a encore du travail à faire, mais elle affirme que son équipe est déterminée à écouter les élèves, qui avaient besoin de partager ce qui les avait heurtés et choqués.

On a vraiment senti une volonté de travailler ensemble, une volonté de dire : écoutez-nous en tant qu’élèves, on a été blessés, voilà comment on s’est sentis, maintenant qu’est-ce que vous vous êtes prêts à faire comme action. […] On était à cette étape de verbaliser , explique Mme Marquié Aïnouche.

Des pistes de solutions

Pour l’avenir, Délices Solotschi a déjà quelques idées en tête pour sensibiliser la communauté au racisme.

On a remarqué que pour nos cours d’histoire, on avait besoin de plus parler des Afro-Canadiens. On voulait des cours renforcés concernant le Canada l’histoire, a-t-elle déclaré, déplorant que le contenu enseigné parle beaucoup de la réalité vécue par les Afro-Américains.

Mme Marquié Aïnouche ajoute que les élèves ont déjà évoqué la possibilité de faire des activités en lien avec le mouvement Black Lives Matter .

Précision des faits

En entrevue au 6 à 9, mercredi matin, le directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine Alain Laberge, a précisé que c’est au cours d’une discussion entre les élèves et l’enseignante sur un événement survenu il y a deux ans au sein du Collège Louis-Riel que le mot en n a été prononcé par cette dernière. Ce n’est pas dans le cadre d’une activité pédagogique, un cours ou une lecture en classe que l’événement est survenu, comme rapporté plus tôt cette semaine.

C’est une question anodine qui est sortie un peu [hors] contexte dans une salle de classe. […] Plutôt, les élèves voulaient, je crois en toute honnêteté, avoir le point de vue de leur enseignante, avoir son idée personnelle par rapport au sujet , a-t-il déclaré.

Depuis, la DSFM a placé l’enseignante en congé.

Avec les informations de Mohamed Amin Kehel et Patricia Bitu Tshikudi