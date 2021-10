Magalie Lépine-Blondeau, Sylvie Léonard et Maude Guérin bientôt au Rideau Vert

Du 25 janvier au 26 février, Maude Guérin montera sur les planches pour jouer dans Long voyage vers la nuit, mis en scène par Yves Desgagnés. Pour écrire cette tragédie dans les années 1950, le dramaturge américain Eugene O’Neill, prix Nobel de littérature et gagnant de plusieurs prix Pulitzer, s’est inspiré de sa propre famille.

Du 15 mars au 16 avril, ce sera au tour de Magalie Lépine-Blondeau de jouer, aux côtés de David Boutin, dans Mademoiselle Julie. C’est Serge Denoncourt qui signe la traduction et la mise en scène de cette œuvre du dramaturge suédois August Strindberg.

La pièce devait être offerte sur scène en mars 2020, mais la pandémie a forcé Mademoiselle Julie à être présentée en radio-théâtre sur les ondes d’ICI Radio-Canada Première.

Le Théâtre du Rideau Vert achèvera sa saison avec Vania et Sonia et Macha et Spike, que le public pourra découvrir du 3 mai au 4 juin. Sylvie Léonard, mais aussi Alex Bergeron et Roger La Rue, font partie de la distribution de cette satire qui rend hommage à l’œuvre d’Anton Tchekhov.

Les billets sur abonnement seront mis en vente le 25 octobre et les autres le 15 novembre.