Élections scolaires : difficile pour les francophones de ne pas enfreindre la loi

Des électeurs francophones rapportent avoir fait face à une bonne dose de confusion et d'incompréhension en se rendant au bureau de scrutin le 18 octobre. On leur offrait de choisir entre voter aux élections scolaires anglophones publiques ou catholiques, mais aucune option n'était offerte à ceux qui souhaitaient voter aux élections francophones.

La plus récente refonte de la loi sur l’Éducation adoptée par le gouvernement Kenney en 2019 interdit à ceux qui votent aux élections francophones de voter également aux élections d’un conseil scolaire anglophone.

Étienne Alary, lui-même conseiller scolaire au Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN), s’est vu forcé d’expliquer le fonctionnement du système scolaire francophone aux employés du bureau de scrutin où il s’est rendu lundi.

C’est certain que selon mon expérience et les autres commentaires [que j’ai vus], quand on parlait de conseils scolaires francophones, on était vus, peut-être pas comme des extraterrestres, mais presque , explique-t-il.

Le 18 octobre dernier, les Albertains étaient notamment appelés à élire leurs maires, conseillers municipaux et conseillers scolaires.

Avant de pouvoir voter, ils devaient remplir un formulaire d'admissibilité qui les obligeait à choisir entre deux bulletins de vote. À Edmonton, ce formulaire leur donnait le choix de participer aux élections du Conseil scolaire public anglophone ou bien, à celles du Conseil catholique anglophone d’Edmonton.

Aucune option n’était prévue pour les électeurs qui avaient choisi de participer aux élections francophones du Conseil scolaire Centre-Nord.

Après un peu de va-et-vient et d’échanges, ils ont finalement accepté que je puisse voter sans remplir cette case-là , raconte Étienne Alary.

À Calgary, une situation similaire s’est présentée à ceux qui voulaient voter dans le cadre de l’élection organisée par le Conseil scolaire FrancoSud.

Étienne Alary, comme tous les membres du CSCN, a été réélu sans opposition. Photo : Campus Saint-Jean

Un double système

Après le traitement du formulaire d'admissibilité général pour le vote aux élections municipales, scolaires, sénatoriales et pour les référendums, les électeurs devaient encore se rendre dans le bureau de scrutin de leur Conseil afin de voter aux élections scolaires francophones.

Contrairement aux élections scolaires anglophones, les élections francophones sont entièrement gérées par les conseils scolaires. C’est par exemple le cas de FrancoSud, qui met sur pied des bureaux de scrutin situés dans ses écoles.

Dans la métropole albertaine, les élections scolaires anglophones sont prises en charge par la Ville en vertu d’une entente avec les conseils scolaires. Le responsable des communications de FrancoSud, Antoine Bégin, fait valoir qu’une entente similaire serait trop dispendieuse et complexe pour un organisme de la taille de FrancoSud.

Au CSCNConseil scolaire Centre-Nord , tout comme aux conseils scolaires Centre-Est et du Nord-Ouest, tous les conseillers ont été réélus sans opposition.

Une troisième option

La directrice exécutive de la Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta, Anne-Marie Boucher, a elle-même vécu une expérience similaire au moment d’aller voter à Calgary lundi.

Moi quand je suis allée leur demander un formulaire où il n'y avait pas de conseiller scolaire [anglophone], ils n'avaient aucune idée de ce dont je parlais , précise-t-elle.

Comme d’autres francophones de Calgary, elle s’est finalement fait remettre un bulletin de vote ne contenant que les candidats à la mairie et au poste de conseiller municipal pour son quartier ainsi que les trois référendums auxquels les Calgariens étaient invités à participer.

Le conseil scolaire FrancoSud organisait des élections pour combler deux postes de conseillers. Photo : Radio-Canada / Jocelyn Boissonneau

Elle voudrait que le formulaire à remplir avant de recevoir son bulletin de vote contienne une troisième option qui permettrait d’indiquer son choix de participer aux élections scolaires francophones.

Elle croit que des discussions supplémentaires avec le gouvernement provincial et avec les municipalités seront nécessaires pour tenter d’éclaircir certaines des incertitudes qui persistent. Il faudrait vraiment que la province prenne le leadership et envoie des directives claires et précises aux municipalités.

Au moment de publier, le gouvernement de l’Alberta n’avait toujours pas répondu aux questions de Radio-Canada à ce sujet.