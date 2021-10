Les ambulanciers inquiets de ne plus pouvoir arrêter au centre de santé de Senneterre

Depuis la fermeture partielle de l'urgence à Senneterre, les ambulanciers ne peuvent en aucun cas s'arrêter au centre de santé de Senneterre ni le contacter.

Ça crée un climat de panique dans la population , rapporte Mario Fournier, ambulancier pour Ambulance Senneterre et président régional de la FPTQ.

Il constate que les citoyens sont inquiets de savoir que s'ils appellent l'ambulance, elle devra se rendre à Val-d'Or ou Amos. Selon lui, les citoyens préféreront attendre que le Centre de santé soit ouvert, soit entre 8h et 16h, plutôt que d’appeler l’ambulance.

Les gens, ils vont attendre au matin, se présenter sur place. Est-ce qu’il sera trop tard? Espérons que non , souhaite Mario Fournier, qui a effectué trois fois l’aller-retour Senneterre-Val-d’Or entre mardi soir et mercredi matin.

Le Centre intégré de santé et services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue répond par courriel que déjà depuis 2007, les victimes de traumatismes et d'accident vasculaire cérébral ne pouvaient pas être dirigées à Senneterre.

Toutefois, la FTPQ déplore que maintenant, ce ne soit même plus une possibilité de consulter le CLSC de Senneterre, et que cela puisse avoir un impact sur la santé des patients.

Ça permettait de le stabiliser [le patient] un minimum, de lui donner certaines médications. C'est clair que dans une salle d’urgence d’un CLSC, on n’a pas tous les services qu’il y a dans un hôpital, mais quand même, on a des médecins qui sont compétents et qui ont des protocoles de soins pour permettre un peu plus de confort aux patients, et puis même de les aider et de réduire les conséquences que leur état peut avoir sur eux , souligne le vice-président de la FPTQ, David Gagnon.

M. Legault a dit "Ce n'est pas long, 45 minutes". Je peux vous dire que, sans aller dans les détails, le premier soir de la fermeture de l'urgence, j'ai eu à intervenir auprès d'un enfant de 21 mois. Heureusement, tout s'est bien terminé, mais je peux vous dire que 45 minutes, c'est long. Une citation de :Mario Fournier, ambulancier et président de la FTPQ de Senneterre

David Gagnon mentionne aussi qu’à certains endroits au Québec, les ambulanciers ont la formation pour administrer du Fentanyl, qui peut atténuer la douleur des patients durant le transport. Cependant, ce n’est pas le cas en Abitibi-Témiscamingue.

Alors que le portrait de la région serait idéal pour faire ça, pour donner cette possibilité-là aux paramédics. Il faut penser à quelqu'un qui serait très souffrant et qui s'en va de Senneterre pour aller vers Val-d'Or. C'est long, sans aucune médication pour contrôler la douleur , affirme David Gagnon.

Le CISSS-AT répond par courriel que l’on attend les consignes du ministère de la Santé et des Services sociaux pour donner la formation en région.

Ne pas choisir où accoucher

La FPTQ souligne d’ailleurs que les femmes enceintes qui appellent l’ambulance en urgence doivent être transportées à l’hôpital de Val-d’Or, et ce, même si elles sont suivies à l’hôpital d’Amos.

C’est quand même un moment qui est préparé longtemps d’avance, et de voir ce suivi-là complètement mis de côté, on n’est pas d’accord avec ça , dit David Gagnon.

Mario Fournier rapporte que dans les directives reçues, il est écrit que les usagers des ambulances n’ont aucun droit de regard sur le centre hospitalier où ils sont transportés.