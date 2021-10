L’opération devrait durer entre quatre et six semaines. Au total, 17 équipes de vaccination seront déployées dans les 153 RPArésidence privée pour aînés situées sur le territoire du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

Ces résidences hébergent environ 16 000 personnes. L’injection d’une troisième dose n’est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée pour cette clientèle jugée à risque.

Vaccination tandem

Les personnes qui le désirent peuvent en profiter pour se faire vacciner contre l’influenza.

On est en vaccination tandem. Donc, [on injecte] le vaccin COVID d’un côté, le vaccin influenza de l’autre côté. On donne en simultané les deux vaccins , explique Annie Laporte, conseillère en soins à la vaccination au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

Elle ajoute que les résidents des RPArésidence privée pour aînés répondent très bien jusqu’ici.

C’est un moment à passer plutôt que deux injections, une après l’autre. Donc, oui, c’est très apprécié de la clientèle. Une citation de :Annie Laporte, conseillère en soins à la vaccination, CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

Denise Robert, qui est hébergée à la Résidence Saint-François, a reçu son vaccin contre l'influenza en même temps qu’on lui a administré sa troisième dose de vaccin contre la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

La directrice générale des résidences Saint-François et Saint-Philippe, Manon Rochette, indique que l’administration d’une troisième dose est bien accueillie par les résidents.

C’est rassurant, c’est la liberté, revoir leur famille, ne plus être coupés des gens qu’ils aiment ou des gens qui viennent les aider. (...) Ça, c’est beaucoup pour eux parce que le confinement qu’ils ont vécu [il y a] plusieurs mois, ç’a été très difficile pour tout le monde. (...) Ils ne veulent pas que ça se répète , mentionne-t-elle.

Opération terminée dans les CHSLD Centre d'hébergement et de soins de longue durée

Par ailleurs, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux annonce que l'administration de la troisième dose dans les 30 CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la région a été complétée mardi.

L'opération a duré quatre jours. Comme c’est le cas dans les RPArésidence privée pour aînés , l’injection de la troisième dose n’était pas obligatoire pour les résidents des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée .

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux rapporte que la majorité des quelque 2900 personnes hébergées dans ce type d’établissement dans la Capitale-Nationale ont reçu leur troisième dose.

Avec les informations de Hadi Hassin et Pierre-Alexandre Bolduc