Les T.N.-O. allègent certaines restrictions, mais en imposent de nouvelles aussi

Les restrictions sanitaires en vigueur dans les communautés de Yellowknife, Behchokǫ̀, Ndilǫ et Dettah seront allégées à compter de 17 h, vendredi, et les élèves pourront retourner à l’école dès lundi.

Dans ces régions des Territoires du Nord-Ouest, les limites imposées au nombre de personnes qui peuvent se rassembler passeront à 25, à l’intérieur, et à 50, à l’extérieur.

Les entreprises, organisations et particuliers qui souhaitent accueillir plus de visiteurs peuvent demander une exemption. Un formulaire de demande électronique publié mercredi doit être rempli et soumis à la santé publique.

Les demandeurs doivent notamment inclure un plan de leur établissement, indiquer quels sont les flux de circulation et énumérer les mesures mises en place pour endiguer les risques liés à la COVID-19.

Les limites d’occupation des lieux seront déterminées par la santé publique au cas par cas.

Ces exemptions ne seront toutefois pas accessibles dans les communautés aux prises avec de nouvelles éclosions de COVID-19, comme Hay River et la Première Nation de K'atl'odeeche, où le gouvernement impose des restrictions supplémentaires afin de limiter la propagation du coronavirus.

Détection à domicile pour les écoles et les entreprises

Tel qu’annoncé plus tôt cette semaine, un projet pilote de dépistage de la COVID-19 à domicile sera mis en place afin de traquer le coronavirus et limiter les possibilités de transmission dans des écoles de Yellowknife, Hay River, Behchokǫ̀, Inuvik, Ndilǫ et Dettah.

Parallèlement, le gouvernement annonce la mise en place d’un projet pilote semblable pour les commerces et organisations dont les employés ont des contacts fréquents avec le public.

Les organisations qui le désirent pourront s’inscrire et leurs employés devront suivre une formation en ligne.

Le projet à l’essai à Yellowknife cette semaine devrait être étendu au reste du territoire dans les prochaines semaines, promettent les autorités.

Le but des tests à domicile est de détecter rapidement la COVID-19 chez des personnes potentiellement asymptomatiques afin d’éviter de nouvelles éclosions.

Le gouvernement souligne toutefois que les tests rapides ne seront pas une alternative à la vérification de la preuve de vaccination pour obtenir une exemption des restrictions sur les rassemblements.