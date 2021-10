Un syndicat d’enseignants réclame des mesures pour protéger la santé des élèves

La Fédération des enseignants de la Saskatchewan ( STFFédération des enseignants de la Saskatchewan ) demande au gouvernement provincial et au ministre de l’Éducation de reconnaître l’ampleur de la pandémie de COVID-19 dans les écoles, et de prendre « des mesures immédiates pour protéger la santé des élèves et leur accès à l'éducation ».

Le ministre Duncan a la responsabilité d'assurer la sécurité des élèves à l'école , a déclaré le président de la STFFédération des enseignants de la Saskatchewan , Patrick Maze, dans un communiqué publié mercredi.

Patrick Maze exhorte le ministre à faire preuve de leadership et à mettre en œuvre des mesures cohérentes et logiques pour maintenir les élèves et nos communautés en sécurité .

La transmission se fait dans les écoles et cela ne s'améliorera pas sans action. Une citation de :Patrick Maze, président de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan

Le président de la STFFédération des enseignants de la Saskatchewan déplore un système éducatif sous pression, où les besoins des élèves ne sont pas pleinement satisfaits malgré les efforts indéfectibles des enseignants et du personnel des écoles .

Patrick Maze estime par ailleurs que les décisions qui ont mené à la crise du système de santé se font sentir dans les écoles partout dans la province.

Selon lui, le virus est en train de se propager de manière importante dans les écoles. Et nous n'en connaissons pas l'ampleur, dit-il, à cause d’un manque de coordination et d’un système défaillant.

Ce que nous savons, c'est que la santé, le bien-être mental et l'éducation des élèves sont mis à mal pour la troisième année scolaire consécutive. Et nous savons aussi quelles mesures peuvent réduire les risques.

Dans une lettre envoyée mardi au gouvernement, la STFFédération des enseignants de la Saskatchewan demande à la province de s'attaquer aux problèmes les plus urgents, comme les cas de COVID-19 parmi le personnel scolaire vacciné, l’approche incohérente pour déclarer une éclosion dans une école et les exigences d’isolement, ainsi que les difficultés à trouver des enseignants suppléants .