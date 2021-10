Le Manitoba se prépare à une possible vaccination des enfants de 5 à 11 ans

C'est ce qu'a affirmé la responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19 du Manitoba, Dre Joss Reimer lors d'une conférence de presse mercredi après midi..

Elle ne sait toutefois pas quand Santé Canada approuvera la demande du géant pharmaceutique qui a été soumise à l’agence fédérale lundi.

Pour l’administration de ce vaccin aux enfants, la Dre Reimer a indiqué que la province élabore un nouveau plan pour pouvoir l’offrir dans les écoles, mais aussi à la pharmacie, auprès des médecins et dans les cliniques parce qu’on sait que les parents voudraient être avec leurs enfants au moment du vaccin .

Elle a fait également savoir que des séances d’information pour rassurer les parents seront organisées.

La province n’a pas l’intention d’étendre aux enfants de cette tranche d'âge l’obligation de se faire vacciner pour accéder à certains commerces et services, s’ils y sont admissibles, a déclaré le Dr Brent Roussin, médecin hygiéniste en chef de la province, lors de la conférence de presse.

Fin des cliniques mobiles

Par ailleurs, la Dre Reimer a annoncé que l’offre des cliniques de vaccination mobile à Winnipeg contre la COVID-19 tire à sa fin.

Tout en soulignant la réussite de l’initiative, la Dre Reimer a indiqué que les activités des cliniques mobiles devaient se terminer à la fin du mois d’octobre.

Elles ont été une partie importante de la campagne parce qu’elle a permis à notre équipe de toucher de nombreux Manitobains avec des barrières physiques et structurelles à avoir accès aux soins de santé. Notre équipe a donné de l’information pertinente et a permis à des Manitobains de surmonter leur hésitation à se faire vacciner , a-t-elle dit.

Jeudi et vendredi il y en aura une respectivement au parc Maple Grove, au 100, route Frobisher et au parc Kil-Cona, au 1229, route Springfield de 10 h à 15 h.

Jusqu’à maintenant de juin à octobre, près de 4000 personnes ont été vaccinées dans cette camionnette transformée en centre de santé qui a sillonné le Manitoba, de Winnipeg, à Woodbridge, en passant par Brandon, Thompson, The Pas et Ashern entre autres.

De plus, la Dre Reimer a fait savoir que la province est aussi sur le point de conclure son programme de vaccinations contre la COVID-19 dans les écoles d’ici la fin du mois d’octobre. Par la suite, le programme de vaccination pour la méningite ou encore le virus du papillome humain (VPH) reprendront.

En date du 15 octobre, 1300 doses ont été administrées dans 170 cliniques tenues dans les écoles, a informé la Dre Reimer. La province organise d’autres cliniques dans les écoles la semaine prochaine.