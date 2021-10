Vaccination des 5-11 ans : un quart des parents québécois défavorables

Ces constats se dégagent d'un sondage hebdomadaire mené par l' INSPQInstitut national de santé publique du Québec . Il offre un portrait des intentions de vaccination des parents d'enfants de 5 à 11 ans pour la période du 1er au 13 octobre 2021.

On y apprend que seuls 44 % d'entre eux seraient totalement d'accord de faire vacciner leurs jeunes contre le coronavirus. En y ajoutant les personnes plutôt d'accord , la proportion passe à 63 %.

Si ces données témoignent d'une certaine réticence, Ève Dubé, anthropologue et conseillère scientifique à l' INSPQInstitut national de santé publique du Québec , est surtout frappée par le nombre de parents qui sont totalement défavorables à l'idée de faire vacciner leurs enfants. Pas moins de 22 % se trouvent dans cette catégorie.

C'est une proportion plus grande que ce qu'on observait au printemps dernier quand on commençait à parler des 12-17 ans , note Mme Dubé.

Un autre 5 % des répondants se sont dits plutôt en désaccord à la vaccination de leurs enfants et 10 % n'ont pas encore pris de décision.

La réticence des parents de jeunes enfants pourrait notamment s'expliquer par le fait qu'ils sont aussi plus hésitants à se faire vacciner eux-mêmes. Ce qu'on observe depuis le début, c'est que l'intention pour soi-même diminue avec l'âge , explique Ève Dubé.

Plus on est jeune, moins on a l'intention de se faire vacciner, et particulièrement chez les 25-44 ans. C'est le groupe de la population le plus susceptible d'avoir des enfants de 5 à 11 ans.

Une citation de :Ève Dubé, anthropologue et conseillère scientifique, INSPQ