Les excuses de BMO à une Autochtone renvoyée d’une succursale de Winnipeg

BMOBanque de Montréal mentionne dans un communiqué que l’incident qu’a vécu Vivian Ketchum est inacceptable et fâcheux.

La femme a fréquenté un pensionnat pour Autochtones à Kenora, en Ontario dans les années 1970

Dans les jours qui ont précédé la Journée nationale de vérité et de réconciliation, Vivian Ketchun explique qu’elle a été attirée par une affiche dans la vitrine de la succursale de BMOBanque de Montréal située à l'intersection de la rue Main et de l'avenue Portage. On peut y lire : ‘’Reconciliation starts with honouring, reconciliation starts with listening’’ (La réconciliation commence par l'honneur, la réconciliation commence par l'écoute).

Lorsqu’elle est entrée à l’intérieur de l’établissement, l’agent de sécurité lui a demandé si elle était là pour des raisons bancaires. Ayant répondu qu’elle y était simplement par curiosité, l’employé de sécurité lui a donc demandé de quitter les lieux.

Selon Vivian Ketchum, l’agent de sécurité a dû croire qu’elle était en état d’ébriété puisqu’elle venait de subir une opération dentaire et avait la bouche anesthésiée, en plus de boiter.

Elle a tout de même réussi à entamer une discussion avec un employé de la banque, mais l’homme de la sécurité s’est une nouvelle fois interposé, malgré la disponibilité de l’employé de banque à lui parler.

La femme dit avoir contacté le gestionnaire de l’établissement. Ce dernier s'est excusé et lui a proposé un autre rendez-vous.

Quand elle s’est présentée à son rendez-vous quelques semaines plus tard, le même agent de sécurité lui a demandé de sortir de la succursale.

Je suis plus que fâchée, je suis debout dans le hall et je crie : "je suis ici pour un rendez-vous, et le même gardien me demande de partir!" , raconte-t-elle.

Alors qu’elle quittait l'établissement, elle reçoit l’appel du gestionnaire qui lui présente ses excuses et lui demande de revenir.

BMO Banque de Montréal dit prendre la réconciliation au sérieux

Nous prenons à cœur la vérité et à la réconciliation. Nous avons contacté l’employeur de l'agent de sécurité pour lui faire part de nos préoccupations , indique BMOBanque de Montréal dans le communiqué envoyé mardi.

La banque explique que l'agent de sécurité ne travaillera plus dans aucune de ses succursales. Un représentant principal du service à la clientèle de BMOBanque de Montréal à Vancouver a présenté ses excuses à Mme Ketchum une nouvelle fois mardi.

La femme se dit satisfaite de la réponse de la banque et promet de continuer à faire affaire avec elle. Elle considère l'incident comme minime et n'y voit pas une barrière, sur le chemin de la réconciliation.

BMOBanque de Montréal mentionne qu’au cours de cette dernière année, 85 % de ses employés ont suivi une formation axée sur l’amélioration de la compréhension de la vision, de la culture et de l’histoire des Autochtones.

Avec les informations de Bryce Hoye et Erin Brohman