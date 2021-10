Jean-François Rivard prépare une nouvelle série après C’est comme ça que je t’aime

Le scénariste et réalisateur Jean-François Rivard – grand complice de François Létourneau dans la création de Série Noire, Les Invincibles et C’est comme ça que je t’aime – signera la toute première comédie dramatique originale de la plateforme Crave, intitulée Bon matin Chuck (ou l’art de réduire les méfaits).

La série, qui sera diffusée à l’automne 2022, suivra les péripéties de Charles, alias Chuck, l’animateur vedette d’une émission matinale. Bien aimé du public, Chuck se retrouvera dans l’eau chaude à la suite d' un scandale qui l’implique.

Sa réputation détruite, il ira dans une maison de rétablissement pour personnes qui souffrent de toutes sortes de dépendances, afin de persuader sa conjointe, son agente et son public de sa (relative) bonne volonté , peut-on lire dans un communiqué.

Le stigma de la dépendance

« Avec cette série, je veux aborder un sujet difficile que je côtoie de près et de loin. Je veux le faire avec audace et surtout avec humour, afin de mettre un peu de lumière sur les personnes qui souffrent d’une maladie trop souvent stigmatisée. La dépendance n’a pas de couleur, de sexe, ni de classe sociale », a déclaré le scénariste et réalisateur Jean-François Rivard.

Bon matin Chuck est cocréée avec le comédien Nicolas Pinson, la coscénariste Émilie Lemay-Perreault et le coréalisateur Mathieu Cyr. Les tournages débuteront sous peu.