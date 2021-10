Un bénévole d’hôpital destitué après la découverte de photos d’objets nazis

Keith Taylor n'est plus coprésident du conseil consultatif des familles des patients au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay (CRSSTB), où il a fait du bénévolat pendant environ une décennie. L'hôpital cite sa politique sur les médias sociaux.

Avertissement : ce texte contient des détails de nature sensible et explicite.

Dans plus d'une douzaine de publications du compte Facebook de Keith Taylor se trouvent des images de croix gammées, une sculpture en bronze de la tête d'Adolf Hitler et un insigne militaire. Elles ont en majorité été partagées en 2012.

Plusieurs photos montrent des drapeaux nazis avec des croix gammées. En plus de faire des blagues sur les nazis, Keith Taylor emploie une insulte envers les personnes d'origine asiatique dans une publication au sujet des anciens combattants du Vietnam.

Joint par CBC, M. Taylor a indiqué qu'il n'était pas content de sa destitution, soulignant qu'il a été impliqué dans plusieurs développements et changements de politiques profitables aux patients au sein de l'hôpital.

Il a ajouté qu'il comprend la décision prise par l'hôpital, mais cherche à se défendre.

Je ne suis pas raciste. Je ne suis pas nazi. Je suis un homme qui se soucie de ma communauté et je suis un passionné d'histoire.

Keith Taylor dit qu'il collectionnait ces objets dans l’espoir d’ouvrir un musée pour éduquer les gens sur l'histoire militaire. L’idée n’a jamais vu le jour. Il affirme s’être départi de la plupart de ces objets depuis 2012.

Des experts de l'Holocauste ont fait part de leurs inquiétudes à CBC quant à la façon dont les artéfacts ont été présentés sur Facebook. Pendant la Seconde Guerre mondiale, environ six millions de juifs et de cinq millions de non-juifs ont perdu la vie dans les camps de concentration nazis.

Le CRSSTBCentre régional des sciences de la santé de Thunder Bay ne précise pas quelles publications en particulier contreviennent à sa politique sur les réseaux sociaux ou si une plainte officielle avait été déposée.

En date du 22 février 2012, Keith Taylor publie la photo d’un brassard utilisé pour identifier les détenus du camp de concentration de Buchenwald en Allemagne. « Imaginez si ce brassard pouvait parler, les ressources étaient si rares que les brassards étaient parfois utilisés plusieurs fois », écrit-il dans la légende.

Dans une autre publication datée du 2 mars 2012, Keith Taylor prétend avoir reçu une décoration militaire allemande décernée aux soldats ayant réussi plusieurs attaques. Sous la photo de l'insigne de combat des blindés, il écrit « Je porte ça sur ma veste de motocycliste. »

Sous la photo d'un casque de guerre, l’homme écrit : « Hey clem, celui-ci est pour toi mon petit nazi, lol. »

Dans une entrevue accordée à CBC, Keith Taylor s'excuse pour les préjudices causés par ses publications. Il croyait partager ces photos et commentaires seulement avec quelques amis qui étaient au courant de son intention d'ouvrir un musée sur l'histoire militaire.

Les objets de l'Allemagne nazie ne composaient qu'une partie de sa collection. Il soutient qu’il possédait aussi des objets historiques de l’Amérique, de l’Italie, de la Russie et de la Grande-Bretagne.

Le 17 juin 2012, Keith Taylor publie sur Facebook une photo d’une sculpture en bronze de la tête d'Hitler, qui, selon lui, date de 1942. Dans la légende, il déclare Je ne suis pas nazi, juste un passionné d'histoire .

Cette justification suscite le scepticisme de Jody Spiegel, directrice du Programme des mémoires de survivants de l'Holocauste de la Fondation Azrieli à Toronto et présidente du groupe de travail sur l'éducation de l’Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste.

Ces images sont provocantes, un musée est un espace d'éducation et de discussion , dit-elle après avoir consulté les publications sur Facebook. Les réseaux sociaux ne sont pas l’endroit pour de telles discussions, selon elle.

Daniel Hannah, président de la congrégation Shaarey Shomayim à Thunder Bay, ne comprend pas pourquoi quelqu'un voudrait collectionner des objets associés à l'antisémitisme et à l'Holocauste.

Cela soulève des questions de jugement , écrit-il par courriel à CBC. Il craint que de telles collections ne soutiennent l’organisation de groupes néo-nazis et qualifie plusieurs des images de dérangeantes .

Pour la professeure agrégée d'histoire à l'Université Lakehead, Valerie Hébert, il y a une responsabilité sociale qui vient avec l’utilisation de ces symboles historiques. Elle explique qu’on ne peut pas les dissocier de leur contexte historique.

L’experte en matière d'enseignement de l'histoire de l'Holocauste a également examiné certaines des publications de Keith Taylor sur Facebook.

Valerie Hébert souligne l’importance de montrer des objets historiques afin de bien les comprendre, interpréter et contextualiser. Elle juge toutefois la manière de Keith Taylor sur Facebook de plutôt cavalière .

Penser que vous pouvez partager et afficher ce genre de symboles et ne pas être responsable des idées qu'ils représentent est irresponsable. C'est imprudent et potentiellement dangereux.

