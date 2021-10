L'ex-ministre libéral Gaétan Barrette défend la réforme du réseau de la santé qu'il avait entreprise en 2015 et soutient qu' en annonçant une « vaste décentralisation », le gouvernement de François Legault va dans le même sens que lui.

Le député de La Pinière soutient que sa vaste réforme administrative visait, elle aussi, à décentraliser le réseau de la santé du Québec.

L'objectif, c'était d'avoir un mode de gestion le plus direct possible , a-t-il expliqué, mercredi, à l'émission Midi info, sur ICI Première, ajoutant qu'encore aujourd'hui, cette réforme n'est pas comprise .

Maintenant porte-parole de l'opposition officielle en matière d’administration gouvernementale, M. Barrette rappelle qu'il avait aboli tout un palier de gestion très cher et inefficace , soit celui des agences régionales de santé, qui se trouvaient entre le gouvernement et les établissements.

Le tout, insiste-t-il, pour mettre fin à des guerres de clocher perpétuelles entre hôpitaux sur le terrain et au dédale administratif .

La réforme que j'ai faite a fait en sorte que tous ces obstacles-là pour le patient ont été levés. Une citation de :Gaétan Barrette, député libéral de La Pinière et ex-ministre de la Santé et des Services sociaux

Et le discours inaugural prononcé mardi par le premier ministre François Legault fait écho à ce que Gaétan Barrette soutient avoir toujours dit : orientations ministérielles, exécution sur le terrain, en fonction des situations locales .

L'ex-ministre libéral avance que certains faits lui ont donné raison. Le gouvernement Legault, dit-il, s'en était d'abord remis à un expert en logistique pour mener sa campagne de vaccination contre la COVID-19 avant de se rabattre sur un PDG, Daniel Paré. La décision a été prise au ministère, mais l'exécution s'est faite sur le terrain, dans les CISSS et les CIUSSS [et] il n'y en a pas un qui a fait la même affaire , dit Gaétan Barrette.

Pures créatures de « la réforme Barrette », ces centres intégrés de santé et de services sociaux – universitaires dans certains cas – ont mené la campagne de vaccination selon leurs moyens et leur organisation, et c'est ça la décentralisation , insiste le député de La Pinière.

Gaétan Barrette loue la volonté de Christian Dubé, actuel ministre de la Santé, de faire des ajustements au niveau des cadres supérieurs du réseau. Des ajustements qui poursuivent ce qu'il avait entrepris, selon lui : autrement dit, la patinoire qui est ma réforme va rester la même [...]. On va mettre plus de joueurs dedans, parfait.

Je n'ai jamais dit que ma réforme était parfaite. [...] J'étais convaincu que dans un deuxième mandat, j'aurais des ajustements à faire [...]. Une citation de :Gaétan Barrette, député libéral de La Pinière et ex-ministre de la Santé et des Services sociaux

Gaétan Barrette affirme par ailleurs que le gouvernement Legault aurait dû, dès 2018, appliquer les pénalités financières prévues à l'encontre des médecins de famille n'atteignant pas les objectifs de productivité du gouvernement. En 2015, M. Barrette, alors ministre de la Santé, avait conclu avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) une entente pour que 85 % des Québécois aient accès à un médecin de famille, et ce, à partir du 31 décembre 2017. Le gouvernement Legault brandit le bâton et menace maintenant de légiférer pour obliger les médecins de famille à prendre plus de patients. La CAQ aurait dû faire ça avant [...], affirme Gaétan Barrette, qui trouve que l'administration Legault a manqué de colonne vertébrale .

On met le personnel qu'il faut

En point de presse à l'Assemblée nationale, mercredi, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, n'a pas caché sa satisfaction quand on l'a questionné sur la décentralisation. Ça, j'aime ça parce que c'est toujours comme ça que j'ai géré , s'est-il exclamé.

Le ministre affirme que la décentralisation n'est pas une question de structure, mais de culture , et que cela entraîne que l'on gère localement . Par exemple, nul besoin de changer les structures pour nommer un gestionnaire dans chacun des centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD), affirme Christian Dubé.

C'est le plus bel exemple de décentralisation : on met le personnel qu'il faut à la place locale pour qu'il puisse prendre des décisions et agir, lorsqu'on a besoin d'agir. Une citation de :Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Comme autre exemple de décentralisation nécessaire, le ministre Dubé cite la gestion des horaires, qui doit être effectuée au niveau de l'hôpital , et non au niveau des CISSS et des CIUSSS.

Amené lui aussi à parler de décentralisation, mercredi, le premier ministre Legault n'a pas été tendre à l'égard de la « réforme Barrette » : partout, sur le terrain, c'est comme unanime, la réforme de M. Barrette ça a centralisé, dans les immenses CISSS et CIUSSS, les décisions .

Certains CHSLD n'avaient même plus de patron , poursuit le premier ministre, ajoutant qu'il faut avoir une nouvelle approche de gestion en procédant sous-région par sous-région .

Des cadres à bout de souffle

Faut-il défaire l'œuvre de Gaétan Barrette ou pas? Au micro de Midi info, mercredi, Carole Trempe, PDG de l'Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux, n'a pas voulu trancher. J'imagine qu'il faudrait se réunir, les gestionnaires avec les autorités politiques, pour voir de quelle façon ça pourrait s'orchestrer, sans nécessairement créer autant de remous ou de heurts que ça a créé à l'époque de la mise en place de la loi 10, à partir de 2015.

Pour Carole Trempe, il importe de porter attention aux gens qui sont dans le réseau et qui le portent à bout de bras depuis plusieurs années .

Le système dans lequel s'inscrit le réseau de la santé est très politisé , commente Mme Trempe. Les commandes arrivent d'en haut vers le bas . Dans cette métaorganisation , ceux qui sont là sont précieux, et ils sont épuisés pour plusieurs raisons .

La décentralisation, de l'avis de Carole Trempe, permettra d'avoir une tête dirigeante qui connaîtra très bien les réalités régionales, et d'adapter les services en conséquence.

Une prime refusée

Par ailleurs, la PDG de l'Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux considère qu'il est inacceptable que le gouvernement Legault ait refusé aux cadres supérieurs une prime COVID forfaitaire qu'il a accordée aux cadres intermédiaires. Et ce, dans un contexte post-pandémique, et de pénurie de main-d'œuvre, dit-elle.

Les cadres supérieurs portent les réformes et mettent l'épaule à la roue pour l'orchestration de ces réformes depuis tant d'années, affirme Carole Trempe. Là, tout d'un coup, on leur refuse cette prime sans motif, sans raison [...], c'est inadmissible.