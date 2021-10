Voitures électriques : Terre-Neuve-et-Labrador veut former plus de techniciens

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador verse 1 million de dollars au College of the North Atlantic pour former des techniciens dans l’entretien des véhicules électriques.

À l’heure actuelle, les concessionnaires automobiles sont uniquement responsables de la formation de leurs employés. Mais le gouvernement prévoit une augmentation rapide du nombre de voitures électriques circulant dans la province et souhaite que les électriciens existants et les nouveaux étudiants en technologie automobile aient les compétences nécessaires pour réparer les véhicules.

De nos jours, pour les techniciens, il est essentiel de comprendre comment les voitures électriques fonctionnent. Une citation de :Evan Cox, instructeur, College of the North Atlantic

La sécurité est primordiale, il faut être prudent et il faut être bien formé , affirme Evan Cox, le technicien automobile qui aide à créer le nouveau programme de formation.

Evan Cox est instructeur en technologie automobile au College of the North Atlantic, à Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Le collège vise à élaborer la formation d’ici mars 2022. Une formation pour les paramédicaux qui répondent aux accidents impliquant des voitures électriques sera également créée.

Le développement du programme est en cours et nous espérons qu’elle sera en place dès que possible , affirme le ministre de l’Immigration, de la Croissance de la population et des Compétences, Gerry Byrne. Il y a encore beaucoup de travail à faire et il faut souligner qu’on ne parle pas d’un seul programme, mais de plusieurs modules pour les programmes existants destinés aux électriciens et aux techniciens automobiles.

La présidente de l’établissement postsecondaire, Lisa Kidd, explique que les formations seront données à distance et au campus de Saint-Jean.

Le ministre provincial de l’Immigration, de la Croissance démographique et des Compétences, Gerry Byrne, a annoncé le nouveau programme, mercredi, à Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Doubler les voitures électriques dans la province

Selon le gouvernement provincial, il y avait 195 voitures électriques à Terre-Neuve-et-Labrador à la fin 2020. En 2019, il n'y en avait que 113.

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Bernie Davis, espère doubler le nombre actuel de voitures électriques dans la province au cours de la prochaine année.

Il reconnaît que la pénurie mondiale de puces électroniques fait ralentir la production d'automobiles, mais il souligne que dans le dernier budget provincial, le gouvernement libéral a annoncé 1 million de dollars pour créer un programme de remboursement pour les acheteurs de voitures électriques.

En vertu de ce programme, les consommateurs reçoivent un rabais de 2500 $ s’ils achètent un véhicule électrique neuf ou usagé.

Bernie Davis indique également qu’Hydro Terre-Neuve-et-Labrador s’apprête à ajouter 19 nouvelles bornes de recharge, dont trois au Labrador, au réseau existant. Hydro T.-N.-L. a inauguré son réseau de bornes, qui comprend pour le moment 14 stations, en août dernier.