Diane Dallaire souhaite récupérer des millions de dollars auprès du MTQ

Mme Dallaire soutient que l'état des routes est particulièrement déplorable dans certains quartiers ruraux et que la fusion municipale a rendu ceux-ci inéligibles à plusieurs subventions destinées aux petites municipalités.

Moins on entretient, plus les coûts de réfection sont élevés. Il faut agir rapidement. Une citation de :Diane Dallaire

La mairesse sortante souhaite que la ville-MRC de Rouyn-Noranda soit reconnue comme un cas d'exception auprès du gouvernement.

La fusion de la ville-MRC de Rouyn-Noranda, c’est une bonne chose. Ça amène beaucoup d’avantages, des leviers, une force de frappe importante et une gouvernance plus facile, mais il faut que le reste suive et tienne compte de notre nouvelle réalité , dit-elle.

Si elle est réélue, Mme Dallaire désire rencontrer d’urgence le ministre des Transports, François Bonnardel, afin d'obtenir des sommes supplémentaires pour l'entretien des routes de la MRC.

Un statut particulier pour les quartiers ruraux?

Mme Dallaire souhaite que les instances gouvernementales reconnaissent la réalité rurale de la ville-MRC lors de l’octroi des subventions, non seulement pour le réseau routier, mais pour l’ensemble des domaines qui touchent la sécurité et le bien-être des citoyens.