Éclosion de COVID-19 à la Villa Renaissance: 17 cas confirmés

Au total, ce sont neuf résidents et huit employés qui sont atteints de la COVID-19. L’éclosion a été déclarée le 12 octobre. Cinq personnes sont mortes, dont un employé.

La directrice générale de la Villa Renaissance, Diane Léger. Photo : Radio-Canada

On a vécu une fin de semaine je peux dire quasiment épouvantable, parce qu’une journée on a eu les décès des résidents, et aussi on a eu l’annonce [du décès] d’un collègue de travail qui travaillait aussi sur l’aile de COVID-19 , souligne Diane Léger.

Selon elle, cet employé était partiellement vacciné et attendait de recevoir sa deuxième dose.

Une équipe de gestion de crise en santé mentale a été dépêchée sur les lieux très rapidement, lors de l’annonce de la mort de l’employé, pour aider les membres du personnel à vivre ce deuil, tout en prodiguant des soins aux résidents.

C'est très stressant et c’est très émouvant et c'est très difficile. Très difficile parce qu'on est une famille à l’intérieur, les résidents font partie de notre famille et nous autres on fait partie de la leur. Quand on perd un résident d'habitude, il y a une période de deuil qu'on doit vivre et maintenant on n’a pas le temps de vivre ce deuil-là, c’est un après l’autre. Quand on a eu l'employé, ça a mis la cerise sur le gâteau , dit Diane Léger, avec émotion.

Gestion de l’éclosion

La directrice générale ne cache pas ses inquiétudes et attend avec impatience tous les résultats de la première ronde de dépistage. On en a qui sont très malades . Un deuxième dépistage de masse est prévu jeudi.

Diane Léger dit avoir recours aux ressources nécessaires pour gérer la crise, jusqu'à présent. Cet établissement compte 90 lits. On espère que les gens qui sont positifs soient dans l’aile COVID. On a la main-d’œuvre, on a l’aide du ministère et de l’association de sécurité des soins continus , affirme-t-elle.

Elle ajoute aussi qu’une infirmière du Programme extra-mural aide les employés qui travaillent directement avec les résidents atteints de la COVID-19 pour, entre autres, s’assurer que ceux-ci utilisent bien l’équipement de protection et les consignes de sécurité.

J’ai toujours été convaincu qu’on avait des employés extraordinaires, mais là c’est plus que ça. Une citation de :Diane Léger, directrice générale de la Villa Renaissance

La Villa Renaissance compte plus de 130 employés et Diane Léger reconnaît le plein dévouement des membres du personnel. On a une roulotte sur les lieux où on a des employés dedans qui sont ici pour pouvoir, même durant leur temps de congé, rentrer durant les périodes critiques, durant les repas, pour s’assurer qu’on puisse donner à manger aux résidents comme il faut , dit la directrice générale.

Taux de vaccination

Selon Diane Léger, au-delà de 90 % des employés sont complètement vaccinés et ce taux augmentera à 100 % à la fin novembre. Pour les résidents, ce taux se situe à 96 %.

La santé publique n’a pas déterminé la source de l’éclosion à la Villa Renaissance de Dalhousie, selon la directrice générale Diane Léger.

Avec les informations de Michèle Brideau