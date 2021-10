Un premier match de hockey arbitré par des femmes en Colombie-Britannique

Dimanche, Grace Barlow, Megan Howes, Melissa Brunn et Colleen Geddes ont géré l’affrontement entre les équipes Rivermen de Langley et les Eagles de Surrey à l’aréna South Surrey.

Des 120 arbitres de la BCHLLigue de hockey de la Colombie-Britannique , cinq seulement sont des femmes.

Encore des inégalités

Grace Barlow adore le hockey, mais croit que les femmes reçoivent davantage de critiques de la part des spectateurs que leurs collègues masculins.

Malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux au hockey. Une citation de :Grace Barlow, arbitre

Avec notre travail acharné, notre dévouement et notre passion pour le sport, on espère être perçu comme tous les autres arbitres sur la patinoire , dit-elle.

Melissa Brunn se réjouit de voir que les femmes ont de plus en plus d’occasions de s’investir dans le hockey, que ce soit comme arbitres ou comme joueuses professionnelles : Il existe des chemins pour rester sur la glace et être impliqué, voire compétitionner à de hauts niveaux .

Elle encourage les femmes intéressées à travailler dans ce sport à contacter leur ligue de hockey.

Avec les informations de Winston Szeto