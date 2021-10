Manifestation prévue devant les bureaux de Netflix après le spectacle de Dave Chappelle

La direction de Netflix se prépare mercredi à faire face à un débrayage et à un rassemblement devant son siège social de Los Angeles, à l'appel de militants et militantes LGBT+ qui reprochent à la plateforme de diffusion en continu son soutien à l'humoriste Dave Chappelle et ses propos jugés transphobes par certaines personnes.

Dans son spectacle The Closer, diffusé par Netflix, la vedette du monologue humoristique répond aux critiques l'ayant déjà accusée par le passé de s'être moquée des personnes transgenres, en affirmant que le genre est un fait et que ses détracteurs et détractrices sont trop sensibles .

Nous respectons la décision de tout employé ou employée qui choisira de débrayer et reconnaissons que nous avons encore du travail à accomplir tant au sein de Netflix que pour notre contenu , a écrit le géant de la diffusion en continu mercredi dans un communiqué.

La plateforme comprend la profonde blessure qui a été causée .

L'humoriste Dave Chappelle Photo : Getty Images / Sean Rayford

Une liste de demandes fermes sera présentée à Ted Sarandos, codirecteur de Netflix responsable des contenus, lors du rassemblement. L'une des organisatrices, Ashlee Marie Preston, a affirmé que le lieu de la manifestation avait dû être déplacé pour accommoder une mobilisation écrasante .

Les organisateurs et organisatrices n'ont pas précisé le contenu de leurs demandes, mais Mme Preston a mentionné la sécurité et la dignité de toutes les communautés marginalisées .

Terra Field, une employée transgenre de Netflix, a quant à elle appelé l'entreprise à faire précéder The Closer d'un avertissement sur son contenu et à promouvoir davantage de talents queer et transgenres . Un lieu de travail ne peut pas être un bon endroit si on doit trahir sa communauté , écrit-elle dans un billet de blogue.

La liberté d’expression prime, selon Netflix

Le spectacle de Dave Chappelle a été condamné par certains groupes LGBT+ comme la Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD), déplorant, études à l'appui, l'impact négatif que la diffusion de stéréotypes sur les minorités pouvait avoir.

Dans un mémo adressé au personnel, Ted Sarandos a cependant estimé que ce qui était diffusé à l'écran ne se traduisait pas directement en conséquences néfastes dans le monde réel et que le principe de la liberté d'expression primait.

Mais il a fini par admettre mardi soir s'être trompé dans des entrevues à plusieurs publications spécialisées d'Hollywood : J'ai foiré.

Ted Sarandos, directeur des contenus de Netflix Photo : Getty Images / Rachel Murray

J'aurais dû avant tout reconnaître qu'une partie de nos employées et employés souffraient et se sentaient vraiment blessés par une décision commerciale que nous avions prise , a déclaré M. Sarandos au site The Hollywood Reporter.

Le patron de Netflix a toutefois réaffirmé qu'à son avis, le spectacle de Dave Chappelle ne devait pas être retiré de la plateforme.

Trois personnes à l’emploi de Netflix, dont Terra Field, ont été mises à pied pour avoir fait irruption dans une réunion virtuelle de cadres, avant d'être réintégrées.

Un salarié a quant à lui été licencié pour avoir divulgué des informations confidentielles sur le coût de The Closer.

Des personnalités soutiennent la manifestation

L'appel au débrayage et au rassemblement a reçu le soutien de célébrités du petit écran comme Jameela Jamil (The Good Place) et Jonathan Van Ness (Queer Eye), qui ont enregistré une vidéo d'encouragement.

Hannah Gadsby, dont le spectacle Nanette, diffusé par Netflix, racontait son expérience de l'homophobie en tant que lesbienne, a fustigé de son côté le culte d'un algorithme amoral par la plateforme.

Comique afro-américain, Dave Chappelle a déjà été accusé par le passé de se moquer des personnes transgenres, mais reste extrêmement populaire aux États-Unis.