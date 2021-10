9 institutions muséales du Saguenay-Lac-Saint-Jean se partagent 350 000 $

Au cours des derniers mois, plus de 2 millions de dollars ont été investis par Québec dans les musées du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L’annonce a été faite par voie de communiqué par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

L’aide financière est accordée en appui aux musées pour l’accomplissement de leur mission et la réalisation de leur mandat.

Les musées sont des gardiens précieux de l’identité et de la mémoire du Québec et ils offrent aux citoyens un accès privilégié à la culture. Par leur présence dans toutes les régions, ils contribuent significativement à la vitalité culturelle de nos communautés et nous font découvrir ce qui a façonné notre histoire et notre fierté , souligne Nathalie Roy.

La ministre Andrée Laforest ajoute que le réseau muséal du Saguenay-Lac-Saint-Jean est un atout majeur qui vient complémenter les produits d’appels touristiques régionaux.