Saint-Jean s’intéresse à l’énergie résiduelle des entreprises

La Municipalité de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick veut savoir s’il est possible de récupérer la chaleur résiduelle de certaines grandes entreprises industrielles pour chauffer des édifices dans la ville.

Les conseillers ont adopté une motion, lundi soir, afin de demander au ministère des Ressources naturelles du Canada de financer une étude de faisabilité qui serait effectuée par l’entreprise de recherche et de consultation TorchLight Bioresources.

La mairesse Donna Reardon a déclaré que la perte de cette chaleur est très frustrante alors qu’elle pourrait servir à quelque chose. Elle estime que récupérer cette chaleur aiderait Saint-Jean à réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

Des réseaux énergétiques de quartier?

Le directeur de TorchLight Bioresources, Jamie Stephen, a dit aux conseillers que l’étude évaluera la quantité d’énergie résiduelle des industries dans la ville.

Il a expliqué que les réseaux énergétiques de quartier emploient une source centrale de chaleur ou de refroidissement pour redistribuer l’énergie à des édifices voisins grâce à des conduites d’eau chaude ou froide. Étant donné les conditions climatiques à Saint-Jean, l’étude portera uniquement sur la distribution d’eau chaude, a-t-il précisé.

Plutôt que d’avoir une fournaise dans chaque édifice, il est possible d’avoir un système de chauffage central qui dessert plusieurs édifices, a-t-il indiqué.

Ce genre de système, selon lui, est plus courant en Europe qu’au Canada. Il estime qu’il y en a 180 en usage au Canada, dont plusieurs dans certaines des plus grandes municipalités au pays.

Si la Ville de Saint-Jean est sérieuse quant à atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, elle doit investir dans un projet du genre, selon le directeur municipal en matière de gestion de l’énergie, Samir Yammine. Il a dit croire qu’un réseau énergétique de quartier est un moyen essentiel pour atteindre ces objectifs.

Saint-Jean vise à réduire ses émissions de 30 % d’ici 2025 et à devenir neutre en carbone d’ici 2040.

M. Yammine a ajouté qu’il est plus sensé d’utiliser l’énergie résiduelle que de tenter d’en produire plus pour répondre aux besoins.

Une papetière intéressante

Jamie Stephen a ajouté que l’étude se penchera sur la possibilité que la papetière de l’entreprise Irving devienne la principale source d’énergie résiduelle. Il a précisé que la chaleur résiduelle de toute entreprise ou des systèmes de traitement des eaux usées peut aussi être exploitée.

Il a indiqué qu’un système du genre à Stockholm récupère la chaleur résiduelle d’une soixantaine de sources différentes, dont des entrepôts de serveurs, pour la redistribuer dans la ville.

L’étude doit aussi estimer les besoins de chauffage des édifices dans le centre de la ville, mais le projet pourrait aussi s’étendre au-delà de la péninsule du centre sud à certaines conditions.

Tout réseau énergétique de quartier est plus efficace s’il dessert une région où la population est plus dense, comme c’est le cas dans le coeur des centres urbains, selon M. Stephen.

La clé du succès est d'offrir un service de chauffage à moindre coût pour attirer une clientèle. Jamie Stephen estime qu’il est essentiel que le projet ait accès aux fonds fédéral et provincial prévus pour des initiatives vertes du genre. Si le projet est ainsi appuyé à hauteur de 73 %, il est viable, selon lui.

Jamie Stephen a souligné qu’il ne faut pas oublier que le coût des combustibles fossiles va continuer à augmenter.

Les coûts du projet ne sont pas encore estimés.

Les intervenants n’ont pas encore déterminé non plus qui serait propriétaire du réseau énergétique de quartier. Au Canada, selon M. Stephen, ce genre d'installation est plutôt exploité par le secteur privé, notamment par des régimes de pension, parce qu’il faut un investissement élevé au départ et qu’il faut du temps pour le rentabiliser.