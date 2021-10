COVID-19 au Bas-Saint-Laurent : 5 nouveaux cas, dont 3 dans la MRC de La Matapédia

Si aucune éclosion n’est en cours dans cette MRCMunicipalité régionale de comté , de nouvelles infections y ont été recensées presque chaque jour au cours des dernières semaines, dont plus d’une douzaine au cours des sept derniers jours.

Cas par MRC Cas par MRC MRC Nombre de cas Kamouraska 734 Rivière-du-Loup 1361 Témiscouata 416 (+1) Les Basques 222 Rimouski-Neigette 855 (+1) La Mitis 197 La Matanie 263 La Matapédia 147 (+3) Indéterminés 0

La majorité des cas actifs se trouvent également dans ce secteur. Le Bas-Saint-Laurent en compte présentement 48, dont 20 dans la Matapédia.

Si l’appel à la vaccination lancé par les élus matapédiens et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent il y a deux semaines a permis d’augmenter de 1,5 % la proportion de la population doublement vaccinée dans la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matapédia, il reste cependant du travail à faire, puisqu’elle reste la MRCMunicipalité régionale de comté où le taux de vaccination est le plus faible dans la région.

Taux de vaccination par MRC Taux de vaccination par MRC MRC Proportion de la population de 12 ans et + doublement vaccinée Rimouski-Neigette 89,2 % Kamouraska 86,5 % Témiscouata 85,9 % Les Basques 85,6 % La Matanie 82,9 % La Mitis 82,6 % La Matapédia 78, 9 % Ensemble du Bas-Saint-Laurent 87 %

Par ailleurs, la couverture vaccinale pourrait augmenter prochainement dans l'ensemble du pays avec la vaccination éventuelle des enfants de 11 ans et moins. Récemment, la pharmaceutique Pfizer-BioNTech a demandé à Santé Canada d'approuver le premier vaccin contre la COVID-19 pour cette tranche d’âge. Aux États-Unis, la Maison-Blanche a annoncé qu’elle prévoit commencer la vaccination des enfants dès le mois prochain.