COVID-19 : 304 nouveaux cas et 4 morts en Ontario

La province recense son plus faible nombre de nouveaux cas de coronavirus en un jour depuis le 5 août.

Santé publique Ontario confirme 304 nouvelles infections et 4 décès de plus mercredi.

Plus de 72 % de ces nouveaux cas touchent des individus qui ne sont pas pleinement vaccinés ou dont le statut d'immunisation est inconnu.

Le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario au cours de la dernière semaine est de 407 comparativement à 500 il y a une semaine.

Cas dans les écoles

Il y a 107 nouvelles infections en milieu scolaire.

Nombre de cas touchant des élèves : 85

Nombre de cas chez le personnel : 22

À l'heure actuelle, 592 écoles ont un cas déclaré de COVID-19, soit un peu plus de 12 % des établissements élémentaires et secondaires de la province.

Une école est fermée en raison d'une éclosion.

Hospitalisations

Il y a 258 hospitalisations, soit 2 de moins que la veille.

Nombre de patients aux soins intensifs : 159 (inchangé)

Nombre de patients sous respirateur : 113 (+12)

Il y a 537 nouvelles guérisons.

Le nombre de cas actifs est de 3435 (-237).

Vaccination

Près de 25 300 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées mardi.

À l'heure actuelle, 87,6 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et près de 83,4 %, les deux doses nécessaires pour une pleine immunisation.

Un groupe d'experts qui a conseillé le gouvernement provincial durant la pandémie lui recommande d'imposer la vaccination obligatoire en santé, rejetant l'argument selon lequel une telle mesure pourrait mener à une pénurie de personnel dans les hôpitaux

Dépistage

Près de 31 600 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Le taux de positivité des tests est de 1,3 %.

Depuis le début de la pandémie, l'Ontario a recensé 595 867 cas de COVID-19 et 9823 décès.