FFO 2021 : le guide des films à ne pas manquer

Absent en 2020, le Festival du film de l’Outaouais (FFO) revient au Cinéma 9 du 21 au 29 octobre à Gatineau. Si l’événement se tenait traditionnellement au printemps, cette édition automnale promet d’être tout aussi colorée, avec une palette très large d’histoires et d’émotions portées au grand écran.

Impossible de passer sous silence la projection le jeudi 21 octobre de Dune du réalisateur québécois Denis Villeneuve. Précédemment présentée à la Mostra de Venise, ainsi qu’au Festival international du film de Toronto (TIFF), et forte de ses 129 millions de dollars engrangés depuis sa sortie européenne en septembre dernier, l’adaptation du roman de science-fiction signé Frank Herbert donnera un coup d’envoi magistral au festival.

D’autres films signés de cinéastes québécois sont à noter à votre agenda, tels que Les oiseaux ivres d’Ivan Grbovic, choisi pour représenter le Canada dans la course à l’Oscar du meilleur film en langue étrangère, Le club Vinland de Benoît Pilon, qui explore les méthodes peu conventionnelles d’un professeur dans une école jésuite de la fin des années 40, ou encore Bootlegger de la réalisatrice d’origine française et anichinabée Caroline Monnet.

Ce dernier plonge le spectateur au cœur d’une réserve autochtone du nord du Québec, où la population se divise autour de la question de la prohibition. Un film engagé et fort, pour une ode à l’autodétermination des Premières Nations.

Des films et des prix

Métamorphosé pour les besoins du film « Titane », Vincent Lindon campe un capitaine des pompiers inconsolable depuis la disparition de son fils. Photo : Carole Bethuel Entract Films

Le cru 2021 du FFOFestival du film de l’Outaouais présente également plusieurs films primés. Signé par la réalisatrice française Julia Ducournau, Titane, Palme d’or au dernier festival de Cannes, est une œuvre percutante, qui perturbe profondément et ne laissera personne indifférent.

À travers la rencontre improbable de deux personnages cabossés par la vie, incarnés de façon spectaculaire par Agathe Rousselle et Vincent Lindon, le film explore nos facettes les plus sombres et les lueurs d’humanité que nous recelons.

Comportant des scènes d’une rare violence, au point d’avoir incommodé des spectateurs cannois lors de sa première projection, le film s’accompagne d’une interdiction aux moins de 16 ans. Âmes sensibles, s’abstenir. Amateurs d’expériences cinématographiques, y courir.

Autres films primés et projetés au FFO Festival du film de l’Outaouais : Les Misérables de Ladj Ly, récompensé en 2020 du César du meilleur film pour cette chronique à couper le souffle de la situation actuelle des banlieues en France; Le jeune Ahmed des frères Dardenne, prix de la mise en scène au 72e Festival de Cannes pour ce portrait d’un adolescent radicalisé; ou encore Josep.

César cette année du meilleur film d'animation, Josep revisite, sous la forme d’une fiction animée, l’histoire vraie de Josep Bartolí, dessinateur espagnol et combattant antifranquiste.

Autour du monde

Portrait de famille et de pays, la Colombie des années 80, dans « Nous serons les oubliés » du réalisateur espagnol Fernando Trueba. Photo : A-Z Films

S’évader face à un écran, plongé dans le noir, c’est aussi voyager au gré des productions internationales. Direction Cuba avec Sin La Habana, qui se déroule entre Montréal et La Havane, retour dans la Colombie des années 1980 dans Nous serons les oubliés, prix Goya du meilleur film étranger en langue espagnole, ou encore cap sur l’Italie et l’Afrique avec Tolo Tolo, une comédie à succès avec 6,7 millions d’entrées en à peine deux mois, juste avant le début de la pandémie et la fermeture des salles de cinéma.

Pour réfléchir et/ou rire

«L’histoire des Fils, c’est remonter le fil du parcours social et politique de l’histoire du Québec», dit sa réalisatrice, Manon Cousin. Photo : Claude Julien K-Films Amérique

Les fictions ne sont pas les seules à l'honneur de la programmation du FFOFestival du film de l’Outaouais , qui présente une belle sélection de documentaires couvrant des sujets toujours d'actualité. Comme les questions environnementales soulevées dans Vivre en grand, film coproduit par la comédienne française Marion Cotillard et tourné au Brésil, en Grèce, au Liban, en Indonésie, au Malawi, en Ouganda et aux USA. Comme la réflexion sur l'ordre social abordée dans Un pays qui se tient sage, notamment à travers le mouvement contestataire des gilets jaunes en France. Ou comme l’approche alternative du monde clérical présentée dans Les fils, via le portrait de jeunes prêtres qui, dans les années 70 à Montréal, rêvaient de changer l'image de l'église.

Et si c'est au rire que va votre préférence, il y en a aussi pour tous les goûts, de OSS 117 : Bons baisers d'Afrique, pastiche des films d'espionnage qui fait la part belle au second degré, à la comédie tendre et nostalgique La belle époque (que l’on doit tous deux au réalisateur français Nicolas Bedos), en passant par la comédie britannique Le grand pari, ou encore l'ultra décalé et déjanté Mandibules du réalisateur français Quentin Dupieux.

En clôture du festival, le public pourra découvrir La vie extraordinaire de Louis Wain, du réalisateur anglais d’origine japonaise Will Sharpe. Réunissant à l’écran Benedict Cumberbatch (interprète du célèbre détective dans la série Sherlock) et Claire Foy (qui prête ses traits à la jeune Élisabeth II dans la série The Crown), le film a été présenté en avant-première au TIFF Festival international du film de Toronto en septembre dernier. Le long-métrage retrace la véritable histoire de Louis Wain, artiste britannique excentrique, célèbre pour ses dessins de chats, d’abord très anthropomorphiques puis davantage psychédéliques au fil de sa carrière.

