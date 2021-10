COVID-19 : pas de « fin claire en vue » selon un médecin de la Saskatchewan

Depuis deux semaines, la Saskatchewan enregistre une baisse du nombre de nouveaux cas quotidiens, mais elle demeure toutefois la province avec les taux les plus élevés de cas de COVID-19 et de décès liés au virus.

Il ne semble pas que notre courbe va bientôt baisser , déclare le Dr Alex Wong.

Selon lui, à ce stade, la province n'est pas au bout de la pandémie. Il pense que davantage de transferts de patients hors de la province seront nécessaires, et que du personnel de santé supplémentaire sera indispensable.

Le médecin relève par ailleurs que la transmission communautaire dans la province est excessivement élevée , et se dit préoccupé par le taux de positivité des tests de dépistage et par les récentes études des eaux usées.

Lundi, le Global Institute for Water Security, qui utilise des échantillons d'eaux usées pour prédire les tendances futures de la pandémie, a signalé une augmentation spectaculaire de la présence du virus dans les eaux usées de trois villes de la province.

Le Dr Alex Wong déplore trop d’interactions humaines qui sont responsables, selon lui, de la propagation du virus.

La positivité de nos tests est bien supérieure à 10 %, et nos eaux usées ne prédisent aucun soulagement pour le moment, mais plutôt des augmentations significatives, peut-être en raison du week-end de l’Action de grâce sans restrictions.

Actuellement, le taux de positivité des tests est d'environ 13 %, car sur 2092 tests effectués lundi, 271 nouveaux cas ont été signalés.

C’est une augmentation par rapport à la fin du mois de juillet, lorsque le taux de positivité des tests était de 3,5 %.

Depuis cet été, les travailleurs de la santé de la Saskatchewan demandent au gouvernement provincial d'en faire davantage pour lutter contre la COVID-19.

La situation est plus que désespérée à ce stade et nous avons vraiment besoin de mesures pour faire baisser notre courbe et faire avancer les choses dans la bonne direction le plus rapidement possible , estime le Dr Wong.

Le médecin plaide, entre autres, pour une limitation de la taille des rassemblements intérieurs, en particulier pour les personnes non vaccinées, et pour un élargissement de l’obligation vaccinale, notamment pour les personnes qui travaillent avec des populations vulnérables.

Avec les informations de Yasmine Ghania