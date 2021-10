Un médicament contre la COVID-19 injecté par inhalation directement dans les poumons

Il s'agit d'un traitement par inhalation qui agit sur les poumons afin de combattre l'infection à la source.

Le centre de recherches entreprend d'ailleurs des essais cliniques en Afrique du Sud dès maintenant.

Notre médicament est fait à partir d’anticorps. Nous avons identifié chez nos patients qui étaient guéris de la COVID-19, les meilleurs anticorps du Québec. Nous avons créé un mélange de ces trois anticorps qui étaient synergiques, qui avaient plusieurs modes d'action, pour limiter la multiplication du virus , explique le chef de la direction d’Immune Biosolutions, Frédéric Leduc.

Il mentionne que le processus est unique en son genre.

La plupart des médicaments sont donnés par intraveineuse ce qui est plus long. Notre traitement par inhalation prend de deux à trois minutes. Ça va être plus facile à déployer partout dans le monde. Une citation de :Frédéric Leduc, chef de la direction Immune Biosolutions

Le traitement d’Immune Biosolutions est injecté directement dans les poumons.

C'est là où le virus fait le plus de dommages. C'est une combinaison de deux aspects importants pour bloquer la COVID-19 et ses variantes et la façon de l'administrer , mentionne Frédéric Leduc.

Il indique que le plan original était de faire les études au Québec.

Le taux de vaccination est très élevé au Québec et au Canada fort heureusement. Pour faire notre étude, nous avons besoin de patients atteints de la COVID. La population sud-africaine a un taux de vaccination autour de 20 pour cent. Il y avait des milliers de cas, mais cet endroit est réputé pour ses essais cliniques et qu’il a des règles similaires à Santé Canada , indique le chef de la direction d’Immune Biosolutions,

Dans cette phase 1, ce sont 24 personnes qui sont recherchées pour ces essais cliniques. Des critères de sélection très précis sont appliqués.

À écouter : Entrevue avec Frédéric Leduc à l'émission Vivement le retour

Nous voulons évaluer la sécurité de notre médicament innovateur. Des organisations canadiennes qui travaillent avec des collaborateurs recrutent des patients atteints de la COVID , mentionne Frédéric Leduc.

La phase 2 de l’étude, qui pourrait commencer à la fin de 2021 ou janvier 2022, vise à analyser la sécurité et l'efficacité.

Nous allons mesurer avec un plus grand échantillon de patients. Nous souhaitons avoir une approbation après la phase 2 sinon ce sera une phase 3 avec un plus grand échantillon de produits. Nous aimerions avoir une approbation pour application d'urgence si nous avons des résultats convaincants rapidement , souhaite Frédéric Leduc.

Il signale que ce médicament ne remplace pas le vaccin.