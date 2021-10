Eudore Belzile quittera le Théâtre des gens d’en bas à l’automne 2022

Une page d'histoire se tournera bientôt au Théâtre des gens d'en bas du district du Bic, à Rimouski, alors que son cofondateur et directeur artistique, Eudore Belzile, quittera ses fonctions pour passer le flambeau à la comédienne et metteuse en scène Marie-Hélène Gendreau.

Eudore Belzile a passé plus de trente ans à la direction artistique du théâtre, qui a été fondé en 1973.

Pendant toutes ces années, il a contribué à la démocratisation des arts de la scène et à améliorer l'accès à la culture dans l'est de la province. C'est aussi lui, avec son acolyte Benoît Vaillancourt, qui a eu l'idée folle de transformer une grange en théâtre, au Bic, à la fin des années 80.

Le directeur artistique du Théâtre du Bic, Eudore Belzile (en bas à gauche) dans une production du Théâtre des gens d'en bas en 1978-1979. Photo : Courtoisie/Théâtre du Bic

Il y a un temps pour rêver, un temps pour faire, un temps pour partir , a affirmé M. Belzile dans sa missive de départ adressée au public.

Il restera cependant en poste pour une dernière saison, jusqu'à l'automne 2022.

Je vais partir très sereinement. J'ai le sentiment que ce qu'on a construit, pas moi tout seul, mais avec d'autres, va perdurer, qu'il y a une pérennité du Théâtre des gens d'en bas et du Théâtre du Bic. Une citation de :Eudore Belzile, directeur artistique du Théâtre des gens d'en bas

Entre-temps, M. Belzile montrera les rouages de l'organisation à Marie-Hélène Gendreau. Originaire des Trois-Pistoles, elle a tout ce qu'il faut pour poursuivre l'histoire dans l'esprit des lieux , a affirmé Eudore Belzile au sujet de sa successeure.

Marie-Hélène Gendreau deviendra la nouvelle directrice artistique du Théâtre des gens d'en bas à l'automne 2022. Photo : Nicola-Frank Vachon

Marie-Hélène Gendreau révèle de son côté avoir toujours été inspirée par le Théâtre du Bic. Elle souhaite que ce théâtre continue d'être près des gens, tout en conservant sa rigueur artistique.

Le théâtre est à tout le monde, il est une agora au service des communautés, un rare et précieux espace d'échange, et je dirais même qu'il a une dimension sacrée dans sa ville , affirme-t-elle.

S'ils ne sont pas à nouveau retardés, les travaux de rénovation du Théâtre du Bic devraient être terminés au moment de son entrée officielle en poste, l'automne prochain.

On a un an pour jaser, discuter, faire des projets ensemble et pour que ce soit naturel pour elle de prendre la suite, mais je vais au moins aller passer une journée dans le théâtre rénové, ça c'est sur! blague Eudore Belzile, qui salue les gens qui ont travaillé avec lui pendant toutes ces années et leur farouche entêtement à faire du théâtre professionnel hors des grands centres.

Avec la collaboration d'Éric Barrette