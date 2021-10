L’Ontario doit forcer les travailleurs de la santé à se faire vacciner, selon des experts

Vendredi dernier, le premier ministre ontarien a affirmé qu'il n'était pas prêt à forcer les travailleurs de la santé à se faire vacciner contre la COVID-19 comme dans d'autres provinces, parce qu'environ 15 % d'entre eux en Ontario ne sont pas pleinement immunisés.

Selon lui, la vaccination obligatoire risquerait d'accroître le manque d'effectifs si les récalcitrants continuent à rejeter le vaccin et quittent plutôt leur poste ou sont suspendus.

Disant surveiller de près la situation au Québec, notamment, M. Ford a écrit aux dirigeants d’hôpitaux ontariens, aux médecins hygiénistes régionaux et à des organisations du secteur de la santé pour connaître leur opinion. Il n'a fixé aucun échéancier pour une décision.

Le Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19 affirme, lui, que la vaccination obligatoire du personnel hospitalier réduirait le risque de pénurie de main-d'oeuvre, et non l'inverse, car moins de travailleurs seraient susceptibles d'être infectés par le coronavirus.

Le comité d'experts affirme qu'une politique de vaccination obligatoire est fondée sur des données probantes et rendrait les milieux hospitaliers plus sûrs. Le rapport note que les employés des hôpitaux qui ne sont pas vaccinés courent un plus grand risque de ne pas pouvoir travailler pendant de longues périodes, s'ils souffrent d'une infection aiguë ou de la COVID longue (séquelles à moyen et long terme).

Selon la politique provinciale actuelle, les travailleurs de la santé qui refusent de se faire vacciner peuvent opter à la place pour des tests de dépistage fréquents.

Toutefois, nombre d'hôpitaux ontariens ont déjà adopté une politique plus exigeante et ont imposé la vaccination à leurs employés. Or, le groupe scientifique soutient que les premiers reportages des médias sur les mesures de vaccination obligatoire indiquent que seulement un petit nombre de travailleurs de la santé quittent leur emploi pour éviter d'être vaccinés.

Les experts du Groupe consultatif rappellent également les mesures antérieures de vaccination obligatoire contre la grippe et font valoir que des stratégies de confiance peuvent être utilisées pour éviter de perdre des employés.

Le comité souligne par ailleurs que les patients des hôpitaux sont plus susceptibles d'être âgés ou immunodéprimés -- et donc plus à risque d'infections à la COVID-19. Les experts soutiennent que du personnel pleinement vacciné protégerait tous les patients contre le coronavirus.