Insatisfaite, une organisation de C.-B. tient ses propres mises à jour sur la pandémie

L’organisme Protect Our Province B.C. se présente comme un regroupement de travailleurs de la santé, de chercheurs et d’analystes politiques, unis pour fournir des informations précises sur la COVID-19.

Les autorités sanitaires provinciales manquent de transparence ou ne font pas un travail assez minutieux pour informer le public sur le rôle crucial de la transmission de la COVID-19 par l’air, déplore Amy Tan, médecin de famille et spécialistes des soins palliatifs, qui fait partie du regroupement.

Le virus peut se propager sous forme de gouttelettes bien au-delà des deux mètres de distance magiques , ce que la province est réfractaire à reconnaître, affirme-t-elle.

[Le SARS-CoV-2] se transmet comme la fumée secondaire. Une citation de :Amy Tan, médecin de famille et spécialiste en soins palliatifs

On essaye vraiment de rendre la science accessible et d’aider les gens à s’éduquer en Colombie-Britannique pour qu’ils puissent évaluer eux-mêmes le risque et prendre des décisions pour leur santé et celle de leur entourage, de façon le plus sécuritaire possible , a expliqué Amy Tan, à l’émission On the Coast de CBC.

Davantage de mesures devraient être prises pour limiter la transmission du virus dans l’air, selon elle, comme une bonne ventilation des espaces, le port de masques bien ajustés et de bonne qualité, un accès au dépistage rapide et un traçage de cas contact efficace accompagné de notifications d’exposition.

Ça fait 20 mois qu’on est dans cette pandémie et le gouvernement continue d’ignorer certaines preuves scientifiques évidentes, notamment le fait que la COVID-19 se propage principalement par l’air , renchérit Karina Zeidler, cofondatrice du groupe et médecin de famille, dans un communiqué de presse.

Le refus d’accepter la science et d’éduquer le public en conséquence signifie qu’on ne pourra jamais mettre un terme aux effets dévastateurs du virus , poursuit-elle.

Interrogé en conférence de presse sur le nouveau groupe, le ministre de la Santé de la province, Adrian Dix a indiqué que le débat sur la pandémie était animé, comme il l'aurait été sur n’importe quelle autre problématique de cette importance .

On est toujours heureux d’entendre les autres [points de vue]. Une citation de :Adrian Dix, ministre de la Santé de la province

Pas de transparence, pas de confiance

Le directeur général de l'Association pour la liberté d'information et la vie privée de la Colombie-Britannique (BC FIPA), Jason Woywada se dit tout autant encouragé que consterné par l'initiative du groupe de scientifiques, à l’émission The Early Edition de CBC.

J’estime que ce sont des médecins légitimes, qui ont des revendications légitimes, et c’est formidable. Le problème, c’est qu’en tant que membre du public, je ne peux pas les différencier des autres médecins légitimes qui ont d’autres revendications légitimes , souligne-t-il.

Selon lui, les institutions gouvernementales sont justement nécessaires dans ces contextes de crises pour trancher et émettre des recommandations. La création du regroupement met toutefois en lumière un réel manque de transparence de la province, dit-il.

On s’attend à ce que le gouvernement suive la recherche scientifique. Si, pour une raison ou une autre, il ne le fait pas, il doit expliquer pourquoi. S’il ne le fait pas, on doit pouvoir leur demander des comptes. Ça fait partie de la transparence , explique-t-il.

Si la seule chose qu’ils disent c’est "faites-nous confiance, parce qu’on sait les choses et pas vous", ça ne suscitera pas beaucoup de confiance du public. Une citation de :Jason Woywada, directeur général, BC FIPA

N’importe quel gouvernement aurait commis des erreurs en traversant une telle crise, reconnaît-il, en rappelant les divers changements de politiques par rapport au port du masque.

Le public serait à même de comprendre les embûches traversées par la province, dit Jason Woywada, mais encore faudrait-il qu’il ait accès aux informations nécessaires pour cela.