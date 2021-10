Hamilton : le conseil scolaire modifie son code vestimentaire « sexiste et dépassé »

La motion, présentée par les conseillères étudiantes Aisha Mahmoud et Deema Abdel Hafeez, fait suite aux critiques formulées à l'encontre de l’école secondaire du district de Waterdown.

Celle-ci a diffusé, le 7 octobre, une annonce aux élèves sur la nécessité de s'habiller de manière appropriée. La police enquêtait alors sur de nombreux rapports de violence et de harcèlement sexuels dans l'établissement.

Nous avons la responsabilité de veiller à ce que nos politiques ne rejettent pas une faute ou une responsabilité indue sur les victimes de harcèlement sexuel et ou d'agression sexuelle , a déclaré Mme Mahmoud lors de la réunion de lundi.

Nous savons que les victimes de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle, souvent, ne signalent pas ces incidents en raison d'une culture existante qui rejette le blâme sur la victime , a ajouté Mme Abdel Hafeez.

Les élèves conseillers du HWDSBConseil scolaire public anglais Hamilton-Wentworth ont déclaré que le code vestimentaire actuel singularise les vêtements traditionnellement féminins , créant ainsi un double standard sexiste.

L'objectif d'un code vestimentaire pour les élèves est d'assurer un environnement scolaire sûr, exempt de systèmes d'oppression , a déclaré Mme Abdel Hafeez.

Mme Mahmoud a ajouté que l'adoption de la motion est une chance pour le conseil de montrer qu'il écoute les élèves lorsqu'ils s'adressent à lui.

Application préoccupante

La conseillère Maria Felix Miller, qui a parrainé la motion avec la conseillère Penny Deathe, a déclaré qu'elle était préoccupée par la façon dont la politique est appliquée.

Certains élèves ont été stigmatisés par rapport à d'autres élèves et ont fait l'objet de discriminations répétées. Je sais aussi que nos administrateurs et notre personnel ont beaucoup à faire et je pense que nous pouvons faire mieux pour eux et leur donner plus de clarté et de meilleurs outils pour définir la culture de l'école , a déclaré Mme Miller.

De son côté, Mme Deathe a déclaré que ces élèves courageux ont pris le temps d'écouter, de rencontrer le personnel, d'apprendre [et] de réfléchir. [...] J'ai vu un véritable leadership et je suis très fière qu'ils se soient manifestés.

Elle a ajouté qu'une révision du code vestimentaire était attendue depuis longtemps .

Comme solution à court terme, la directrice adjointe des services d'apprentissage du HWDSBConseil scolaire public anglais Hamilton-Wentworth , Sue Dunlop, a déclaré que le conseil scolaire allait envoyer des messages aux personnes concernées à propos des nouvelles directives.

La solution à long terme consistera à ce que le personnel révise le code vestimentaire et revienne devant les conseillers scolaires avec une mise à jour à une date ultérieure.

Selon Mme Mahmoud, il ne s’agit que d’un début.

Nous sommes allés à la réunion de ce soir avec un résultat en tête, mais il y a tellement de perspectives et d'expériences que nous devons prendre en compte dans cette conversation , a-t-elle écrit sur Twitter après la réunion du conseil.

