L’urgence climatique s’impose dans la course à la mairie de Rouyn-Noranda

Lors du débat qui se tenait mardi soir au campus de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda, la mairesse sortante Diane Dallaire et les candidats Jean-Marc Belzile, Philippe Marquis et Vuyani Goyiya ont pu préciser leurs engagements sur la question des changements climatiques.

Depuis le début de la campagne, plusieurs candidats avaient déjà pris des engagements en matière d’environnement. La mairesse sortante Diane Dallaire compte rendre le transport en commun gratuit dès 2022, Jean-Marc Belzile s’engage à réduire les GES de 40 % d'ici 2030 et Philippe Marquis fait campagne sans affiche électorale pour limiter son empreinte écologique et endosse les propositions du mouvement zéro déchet.

À part de réduire les autos, je crois que la Ville devrait encourager beaucoup de gens à marcher et moi, je suis le candidat qui va encourager et qui va être le modèle pour que les gens utilisent leurs pieds et utilisent les transports en commun aussi , a mentionné Vuyani Gxoyiya, qui fait campagne en courant, comme il l’avait fait aussi lors des élections municipales de 2013 et 2017.

Dans des échanges ouverts entre les candidats, le tirage au sort a favorisé Jean-Marc Belzile pour la première ronde de questions. Il a ciblé la mairesse sortante, Diane Dallaire, et Philippe Marquis.

Vous avez siégé tous les deux pendant huit ans au conseil municipal. Vous vous souvenez de ce que vous avez accepté comme réduction de gaz à effet de serre à ce moment-là dans le plan de 2014 à 2019? , a-t-il questionné.

Philippe Marquis a été prompt à répondre. Ce plan était très imprécis pour commencer. Et puis, on n'a pas mis beaucoup d'énergie sous la direction de l'ancien maire. C’était très difficile de faire des moves dans ce sens là. Vous ne savez pas ce qui s'est passé à l'interne, vous! Là, il y a quelque chose qui s'en vient probablement dans le prochain mandat. Tous les gouvernements supérieurs ont mis des objectifs 20 %, 30 %, 40 % qu’ils n'ont pas atteints. Comment dans une ville minière, dans une ville de chars, on va en venir à réduire les gaz à effet de serre? En ayant des propositions concrètes, en travaillant main dans la main , a soutenu M. Marquis en affirmant que l’effort doit être collectif.

Diane Dallaire a quant à elle soutenu que la question des émissions allait être au menu des débats. Ce que je peux vous dire, c'est que oui, tout le monde agit en urgence, en accéléré depuis quelque temps au niveau de l'urgence climatique. Et je veux quand même rappeler que, quand on attaque le conseil, vous attaquez le conseil qui a fait un travail exceptionnel. Ce n'est pas un mandat vraiment de quatre ans qu'on a eu, mais deux ans et demi suivis d’un an et demi à gérer la pandémie. Le bilan des actions, au niveau de l'environnement, est exceptionnel et on est fier de ça , a insisté la mairesse sortante.

L’arsenic à Rouyn-Noranda

L’épineuse question de l’arsenic à Rouyn-Noranda a aussi été abordée. La norme québécoise de 3 ng/m3 n’est respectée dans aucun des secteurs où des mesures sont analysées. La concentration moyenne se situe à 70 ng/m3, un recul certes par rapport aux émissions de 2019, où elles étaient de 130 ng/m3.

Jean-Marc Belzile estime qu’il faut négocier avec la Fonderie Horne sur le type de matières entrantes pour tenter de diminuer les rejets.

Ce que je proposais notamment, et j'en ai discuté avec des gens qui travaillent à la Fonderie Horne, ça fait des années qu'ils veulent avoir plus de matériaux électroniques, qui ne sont pas un générateur d'arsenic majeur. Donc je pense qu'une partie de la solution va passer par des négociations intensives avec notamment la Fonderie Horne et Québec. Pour moi, ce serait une solution gagnant-gagnant des deux côtés , a suggéré M. Belzile.

Philippe Marquis estime qu’il faut décupler le nombre de capteurs afin d’établir un portrait plus juste de la qualité de l’air à Rouyn-Noranda. Il espère que la norme de 3 ng/m3 soit atteinte d’ici 5 ans.

Vous venez de lancer un ultimatum à la Fonderie, M. Marquis? Qu’est-ce que vous comptez faire s’ils ne le font pas d’ici cinq ans? , s’est pressé de demander Jean-Marc Belzile.

Est-ce que j’ai dit ultimatum? On appelle ça une position de négociation. Je ne veux pas fermer la Horne, personne ne veut fermer la Horne, mais je me préoccupe pour la santé de ma population. Ce sera ma position de départ que ce soit fait d’ici cinq ans , a-t-il insisté.

Diane Dallaire a rappelé que son administration avait demandé la création d’un comité spécial pour se pencher sur ces questions complexes. Je suis allée directement à Québec et j'ai obtenu qu'un comité interministériel soit formé: Santé, Environnement, Économie, Affaires municipales. C'est un rare comité!

Après l’environnement, les enjeux sociaux

La question des inégalités sociales a également fait partie des échanges. La question de la violence faite aux femmes a donné lieu à des échanges émotifs. Philippe Marquis, Jean-Marc Belzile et Diane Dallaire ont tous souligné l’importance des organismes communautaires qui agissent souvent en première ligne auprès des victimes.

La mairesse sortante a aussi cité des commentaires haineux, notamment sur les médias sociaux, dirigés à son endroit.

Je reçois souvent de nombreux messages haineux. "Débarasse, cellules brûlées", "Elle, la sans génie". J’ai reçu ces commentaires quand j'ai annoncé l’autobus gratuit. Je demande aussi à toute la population de ne pas tolérer ce genre de propos dégradants envers les femmes. C'est tolérance zéro , a exposé Mme Dallaire.