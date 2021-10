40 ans de carrière : Mario Pelchat toujours bien présent

Mario Pelchat a toujours le feu sacré. Et c’est pour se faire plaisir que le chanteur originaire de Dolbeau-Mistassini a décidé de revisiter quelques-uns de ses plus grands succès en lançant un album double qui souligne ses 40 ans de carrière.

De passage dans sa région natale cette semaine pour parler de ce nouvel album, Comme au premier rendez-vous et de sa prochaine tournée qui débutera en février avec des représentations à Dolbeau-Mistassini (3 février), à Saguenay (5 février) et à Alma (6 février), Mario Pelchat est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à se lancer dans ce projet.

Parce que je me sens exactement comme la toute première fois. Parce que j’ai encore le feu sacré, je suis heureux et parce que je m’imagine il y a 40 ans, à cette période-ci de l’année : je partais sur la route pour faire la promotion de mon premier 45 tours, c’était toute une aventure et j’ignorais complètement comment ça allait se passer, comment mon parcours allait être. Mais en tout cas, j’avais les yeux très grands et j’étais émerveillé par toutes les expériences que je vivais et c’est pareil aujourd’hui , a-t-il confié en entrevue au Téléjournal avec Mélanie Patry.

En plus de reprendre quelques-uns des titres marquants de sa carrière qui s’étend sur quatre décennies depuis 1981, l’album comprend aussi 12 nouvelles chansons qui ont été écrites par Jacques Veneruso et Erick Benzi, auteurs et compositeurs français derrière des succès de quantité d’interprètes francophones, dont Garou et Céline.

À une autre époque, le chanteur et producteur avoue qu’il n’aurait jamais songé à confier l’écriture de pièces à d’autres mains. Mais à 57 ans, sa façon de voir les choses a changé. Il faut dire que son horaire bien rempli avec la gestion de son vignoble à Saint-Joseph-du-Lac a aussi pesé dans la balance.

Ça me bouffe un peu du temps pour l’écriture et je vois ça comme un cadeau et un privilège (qu’ils m’aient écrit ces chansons). C’est comme si on m’avait offert un rôle, et moi, comme acteur, je me mets au service de ces œuvres-là. La seule chose que j’ai eue à dire, c’est de leur donner des thématiques de chansons sur lesquelles j’avais envie de m’exprimer , révèle-t-il.

En septembre dernier, Mario Pelchat a inauguré une salle de spectacle à même son vignoble où il compte présenter des concerts en été pendant que les visiteurs découvriront ses vins. Une belle manière, dit-il, pour unir ces deux passions.

Comme au premier rendez-vous est le 19e album de Mario Pelchat. En carrière, il a remporté de nombreux prix au Gala de l’ADISQ pour ses œuvres et a été nommé interprète de l’année en 1990.