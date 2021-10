Élection scolaire à FrancoSud : Arnaud Goa et Karine Gauthier en avance

Le Conseil scolaire FrancoSud en Alberta a dévoilé les résultats non officiels de l’élection tenue lundi pour élire deux nouveaux conseillers. Un recomptage devra cependant avoir lieu avant que les résultats officiels ne puissent être annoncés.

Selon les résultats rendus publics par le conseil, c’est Arnaud Goa qui arrive en tête avec 232 voix. Karine Gauthier prend le deuxième rang avec 198 voix.

Guy Joly et Arnaud Ngonga arrivent en troisième et quatrième place avec 136 et 101 voix respectivement.

La directrice du scrutin de FrancoSud a décidé de procéder au recomptage des bulletins de l’un des bureaux de scrutin parce qu’elle a des raisons de croire que certaines procédures de dépouillement prévues au manuel du scrutateur n'ont pas été suivies , indique le conseil scolaire dans un communiqué.

Ce recomptage doit avoir lieu mercredi matin.

Ces élections visaient à choisir deux nouveaux conseillers pour représenter le quartier électoral public No. 1. Ils représenteront les francophones de Calgary, Airdrie, Cochrane et Okotoks.

Arnaud Goa est un ingénieur originaire de la Côte d’Ivoire. Il a notamment travaillé pour la firme Vinci dans plusieurs pays européens avant d’immigrer au Canada en 2009 et de s’installer à Calgary en 2013.

Karine Gauthier est infirmière et mère de quatre enfants qui fréquentent l’École La Mosaïque à Calgary.