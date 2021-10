Un héron, plus habitué à l’Amérique du Sud, aperçu en Alberta

Le naturaliste Brian Keating explique que ce héron a été vu pour la première fois en ville début octobre. Mais ce n'est que lorsque sa photo a été ajoutée dans l’application eBird, la plus grande base de données mondiale pour l’observation des oiseaux, que l’on s’est aperçu qu'il s'agissait d’un bihoreau violacé.

M. Keating estime que le héron se trouve à au moins 1000 kilomètres de là où il devrait être.

Le naturaliste pense que l'oiseau est arrivé à Calgary par erreur : C’était un jeune bihoreau à calotte jaune qui s'est peut-être trompé de direction.

Chasse nocturne

Brian Keating raconte que lorsqu’il a lui-même observé l’oiseau, il était posé dans un vieux peuplier dans la réserve ornithologique d’Inglewood.

Quand je l’ai vu, je pense qu’il se préparait à partir pour sa chasse nocturne. Il se grattait et s’étirait et paraissait simplement plus alerte qu’en journée quand il se repose.

Brian Keating tient à rappeler que la migration des oiseaux évolue et qu’il serait donc possible que l’on aperçoive plus de bihoreaux violacés à l'avenir en Alberta.

Les oiseaux modifient leurs mouvements migratoires tout le temps, parfois très légèrement, parfois de façon drastique. Cet individu pourrait être une expérience de la nature.

Mais c’est énorme pour la communauté ornithologique de Calgary, dit-il. C’est seulement la deuxième fois que cet oiseau est vu dans la province.

Bientôt plus nombreux?

Il y a sept espèces de bihoreaux dans le monde. Pour ceux qui espèrent en voir, le naturaliste explique que ces hérons sont plutôt corpulents, de taille moyenne, avec un petit cou et des pattes courtes.

Les jeunes, comme celui que nous avons eu la semaine dernière, sont marron avec des taches blanches , décrit M. Keating. Il ajoute qu'ils sont très actifs la nuit, chassant des poissons, des grenouilles et de petits mammifères. Ils raffolent des crustacés, notamment des crabes.

Selon Brian Keating, les hérons nichent généralement en groupes sur des îles dans des nids de 1 mètre de large dans les arbres ou les arbustes.